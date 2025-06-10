Мир сошёл с ума! Зачем люди массово скупают игрушки Labubu и почему монстриков хотят запретить в России

Вы наверняка заметили Labubu – забавных созданий с нахмуренным выражением лица и озорной улыбкой. Их можно увидеть на сумках в качестве аксессуаров, в социальных сетях и в рекламных кампаниях различных брендов. Но что это за игрушки? Просто мимолетный тренд или отражение современной культуры «ужасно милого»?

Что такое Labubu и как они появились?

Labubu – это мягкие игрушки, изображающие сказочных существ с уникальной внешностью: пушистым телом, большими глазами и широкой улыбкой с зубами. Чтобы понять их происхождение, нужно вернуться в 2015 год, когда гонконгский художник Касинг Лунг создал вселенную The Monsters, вдохновленную скандинавской мифологией.

В иллюстрациях Лунга было множество необычных персонажей, выполненных в популярном азиатском стиле Ugly Cute (некрасиво-милый). Особенно популярной стала эльфийка Labubu, чье имя впоследствии распространилось на всю серию.

В 2019 году китайская компания Pop Mart оценила потенциал персонажа и предложила художнику выпустить коллекционные фигурки в формате blind box (коробок-сюрпризов). Этот формат оказался успешным: покупатель не знал, какая фигурка ему попадется – обычная Labubu или редкий экземпляр, что превратило идею в вирусный хит.

Изначально игрушка завоевала Азию, а затем и весь мир. В Россию тренд пришел сравнительно недавно благодаря TikTok и другим социальным сетям.

Почему Labubu так популярны?

Популярность Labubu не возникла случайно – знаменитости стали катализатором вирусной волны. Именно они превратили этих забавных существ из коллекционной игрушки для фанатов в культурный феномен. Началось все с корейской певицы Лисы из группы BLACKPINK, которая появилась на публике с Labubu на сумке Hermes. Одна фотография – и игрушка стала трендом.

За ней последовали другие знаменитости: Рианна, Ким Кардашьян, Дуа Липа. Все они стали использовать Labubu как модный аксессуар. Среди российских звезд с Labubu были замечены Ляйсан Утяшева и Ксения Бородина. Социальные сети также сыграли свою роль: видео с распаковкой коробок-сюрпризов и поиском редких экземпляров набирают миллионы просмотров.

В Азии увлечение этими игрушками превратилось в настоящую манию. В крупных городах Китая, Южной Кореи и Таиланда покупатели штурмуют магазины Pop Mart с самого утра. Очереди выстраиваются задолго до открытия, и товар раскупается за считанные минуты. Люди занимают места в очередях, как когда-то за новыми iPhone, и охотятся за редкими экземплярами.

Почему Labubu покупают взрослые?

На первый взгляд может показаться странным, что Labubu в основном покупают взрослые, а не дети. Но за милым образом этих существ скрывается нечто большее, чем просто аксессуар. Это культурный код, эмоциональный якорь и способ почувствовать себя частью чего-то актуального.

Во-первых, Labubu идеально вписываются в популярную в интернете эстетику «ужасно милого». Их образ вызывает одновременно умиление и легкую тревогу. У них детские пропорции, пушистое тело и большие глаза, но при этом острые зубы и нахмуренные брови. Этот контраст привлекает и придает игрушкам неповторимую привлекательность.

Во-вторых, эти фигурки вызывают ностальгию. Формат «коробок-сюрпризов» позволяет вновь почувствовать себя ребенком, открывающим киндер-сюрприз. Взрослые готовы платить за возвращение к этим чувствам. Кроме того, Labubu вписываются в концепцию «медленного взросления»: ты вроде бы взрослый, но все еще можешь «играть».

В-третьих, срабатывает эффект FOMO – страха упустить что-то важное. Популярность Labubu строится на редкости: ты не знаешь, какая игрушка тебе попадется, а шанс получить секретную – очень мал. В этом азарт, который присущ не только детям. Взрослые тоже подвержены импульсам, особенно когда модная вещь заполняет все социальные сети.

Какие бывают Labubu и как их использовать?

Чем отличаются Labubu? Линейки Pop Mart разнообразны: фигурки различаются по размеру, стилю, сериям и материалам. Они бывают разных видов: от небольших брелоков до плюшевых игрушек, с которыми можно спать.

Наиболее популярны мягкие игрушки-подвески размером 8-10 сантиметров. Их используют как аксессуар: прикрепляют к рюкзакам, сумкам, джинсам, ставят на рабочий стол. Кто-то собирает коллекции и хранит их на полках, кто-то устраивает фотосессии или шьет для них одежду.

Сколько стоят Labubu и где купить оригинал?

Цены на Labubu зависят от размера, серии и редкости. Самые простые фигурки стоят от 3 до 7 тысяч рублей. Редкие экземпляры могут стоить от 20 до 100 тысяч. Цена зависит и от материала: текстильные дешевле коллекционных виниловых.

В России оригинальную Labubu официально не купить. Pop Mart не поставляет товары напрямую, и все, что продается, попадает в страну через посредников или по серым схемам. На маркетплейсах можно найти множество предложений по низким ценам, но большинство из них – подделки.

Если вы хотите купить настоящую Labubu, лучше искать проверенных посредников, закупающих фигурки напрямую в Азии. Это дороже и дольше, но вы получите оригинальную игрушку, а не дешевую подделку.

В чем привлекательность Labubu? Возможно, в их способности вызывать эмоции: от умиления до восторга и желания обладать ими как символом чего-то особенного. Мода на коллекционные игрушки – не новость. До Labubu были Funko Pop, меховые брелоки-кролики, тролли и виниловые монстры. Каждый из этих трендов был ярким, но недолгим.

Labubu – продолжение этой линии. Явление на стыке поп-культуры, ностальгии и вирусного маркетинга. Сегодня они в TikTok и на витринах кофеен в виде пирожных, завтра – на полках коллекционеров. Как и любой тренд, этот тоже пройдет. Но пока он с нами.

Запретить Labubu

В интернет-пространстве разгорелась оживленная дискуссия относительно возможного запрета на игрушки, ставшие настоящим хитом. Мнения разделились: одни считают "зубастых монстриков" вредными, другие же активно защищают их.

Информация о том, что инициатива запрета Labubu принадлежит заместителю председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерине Алтабаевой, была распространена некоторыми Telegram-каналами.

Однако в интервью 360.ru парламентарий опровергла эти утверждения. Она подчеркнула, что лишь предложила тщательно изучить вопрос и ввести запрет только в случае, если эксперты признают игрушку опасными для детского развития.

По словам Алтабаевой, если будет доказано негативное влияние этих игрушек на детей, то вопрос о запрете безусловно требует рассмотрения. Прежде чем принимать радикальные меры, необходимо всесторонне проанализировать ситуацию. Экспертизу игрушек, по ее мнению, могли бы провести Роспотребнадзор и Рособрнадзор, чтобы установить состав материалов и оценить психологическое воздействие игрушки на детей.

Идею о проверке монстров прокомментировали и в Государственной Думе. Депутат Светлана Бессараб напомнила, что дети всегда проявляли интерес к "страшилкам".

По мнению парламентария, не стоит придавать этому слишком большое значение. Она считает, что тяга к ужасам является естественной для детей и привела в пример народные сказки, полные страшных событий. Парламентарий предположила, что детям, особенно мальчикам, может не хватать острых ощущений, и они находят их в Labubu.

"Они довольно забавные, эти зубастые меховые шарики, я не вижу в них ничего ужасного", – добавила Бессараб.

Совершенно противоположную точку зрения высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

"Как законодатель и как мать, я убеждена, что куклы в гробах и монстры – это ненормальные игрушки. К сожалению, все чаще вместо добрых и созидательных образов, развивающих воображение, мы видим в магазинах злых и страшных персонажей", – заявила Лантратова.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в апреле-мае самая дорогая Labubu в России стоила 59 тысяч рублей. Основная часть продаж приходится на Москву, где средний чек на одну игрушку составляет чуть более восьми тысяч рублей, в регионах эта сумма ниже – около семи тысяч.

Лантратова считает, что подобные игрушки искажают детское восприятие реальности, обесценивают жизнь и могут вызвать серьезные психологические проблемы.

В связи с этими рисками, по мнению депутата, необходимо разработать и принять закон о деструктивном контенте в игрушках.

"Мы активно работаем над созданием такого закона. Наша цель – системно решить эту проблему, законодательно закрепить понятие "деструктивного контента" и усилить ответственность всех участников рынка за его распространение", – подчеркнула Лантратова.

А как вам игрушка Labubu?