Кого в Новосибирске стало больше, на что тратят и кто зарабатывает по 73 тысячи: 5 ярких цифр ко Дню России

Живём дольше, строим активнее, платим за услуги, но в магазин ходим реже — итоги первых месяцев 2025 года в цифрах и фактах.

Ко Дню России собрали самые любопытные данные из свежего отчёта Новосибирскстата — без скучных таблиц и с приправой реальности. Смотрим, чем живёт Новосибирская область в этом году.

Стали жить чуть дольше. Средняя продолжительность жизни в регионе превысила 72 года. Женщины в среднем живут до 77 лет, мужчины — до 66,5. Пока не рекорд, но уверенный рост продолжается третий год подряд.

Деньги есть, но дорожает всё. Средняя зарплата в области составила 73 239 рублей — рост почти на 14% к прошлому году. Но и инфляция не дремлет: стоимость платных услуг подскочила на 11,5%, продукты — на 7,4%. Особенно заметно подорожали фрукты и хлеб.

Магазины — не в приоритете. Оборот розничной торговли упал почти на 5%. При этом новосибирцы стали чаще пользоваться онлайн-доставкой и покупать реже, но крупнее.

Меньше детей — больше пенсионеров. Естественная убыль населения сохраняется: смертность всё ещё превышает рождаемость. За 4 месяца родились 8,6 тысячи детей, а умерло более 11 тысяч человек. Каждый четвёртый житель области — старше 60 лет.

Строим — как никогда. Сдано 816 тысяч квадратных метров жилья. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Новостройки тянутся вверх даже на окраинах: в лидерах — Новосибирск, Бердск и Обь.

Такой портрет региона — в цифрах и без прикрас. День России — не только повод для флагов, но и возможность трезво взглянуть на то, как мы живём и куда движемся.