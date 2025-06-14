82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 июня, 00:21
пробки
1/10
погода
+22.2°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
82.76% -1.2
сегодня
15 июня, 00:21
пробки
1/10
погода
+22.2°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
вчера 22:18
общество

С Днем медика 15 июня: новая подборка праздничных открыток для всех

Каждый год День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня. Почитают всех тех, кто давал клятву Гиппократа: врачей, медсестер, фельдшеров, работников «Скорой помощи», санитаров и других, кого объединяет одно желание – помогать тем, кто в этом нуждается.

К профессии врача всегда относились с большим уважением. Ведь без нее невозможно развитие человечества. Раньше День медика отмечали в неофициальной обстановке – каждый регион по своему усмотрению. И только в 1980 году праздник утвердили на самом высоком уровне. И сегодня День медицинского работника отмечается не только в России, но и в Молдове, Армении и Белоруссии.

Этот день празднуют в третье воскресенье первого месяца лета. В 2025 году дата выпадает на 15 июня.

Фото С Днем медика 15 июня: новая подборка праздничных открыток для всех 2

Фото С Днем медика 15 июня: новая подборка праздничных открыток для всех 3

Фото С Днем медика 15 июня: новая подборка праздничных открыток для всех 4

Фото С Днем медика 15 июня: новая подборка праздничных открыток для всех 5

Фото С Днем медика 15 июня: новая подборка праздничных открыток для всех 6

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.