С Днем медика 15 июня: новая подборка праздничных открыток для всех

Каждый год День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня. Почитают всех тех, кто давал клятву Гиппократа: врачей, медсестер, фельдшеров, работников «Скорой помощи», санитаров и других, кого объединяет одно желание – помогать тем, кто в этом нуждается.

К профессии врача всегда относились с большим уважением. Ведь без нее невозможно развитие человечества. Раньше День медика отмечали в неофициальной обстановке – каждый регион по своему усмотрению. И только в 1980 году праздник утвердили на самом высоком уровне. И сегодня День медицинского работника отмечается не только в России, но и в Молдове, Армении и Белоруссии.

Этот день празднуют в третье воскресенье первого месяца лета. В 2025 году дата выпадает на 15 июня.