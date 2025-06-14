В Новосибирской области оценили влияние искусственного интеллекта на рабочие места

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области ответили на запрос НГС, заявив, что влияние искусственного интеллекта на текущую ситуацию на рынке труда остается незначительным. По данным ведомства, технологии ИИ пока не оказывают существенного воздействия на ключевые показатели рынка труда, такие как уровень безработицы или количество доступных вакансий.

В официальном ответе на запрос редакции отмечается, что доля вакансий, связанных с применением искусственного интеллекта, размещенных на платформе "Работа в России", составляет лишь 0,01% от общего числа предложений о работе. Однако специалисты подчеркивают растущий спрос на профессионалов в области разработки, внедрения и обслуживания информационных систем с элементами ИИ. Среди востребованных специалистов выделяют инженеров-разработчиков ПО, экспертов по машинному обучению, аналитиков больших данных, а также редакторов для обучения нейросетей и специалистов по разметке данных.

В министерстве обратили внимание, что распространение технологий искусственного интеллекта требует от работников освоения новых профессиональных навыков. Особенно активно ИИ внедряется в банковском секторе, где технологии используются для анализа клиентских запросов, противодействия мошенничеству и оптимизации бизнес-процессов.

Также технологии искусственного интеллекта находят применение в системах "безопасный город" и "умный город", где помогают обеспечивать общественный порядок и безопасность транспортной инфраструктуры. В IT-компаниях и телекоммуникационном секторе ИИ уже давно используется для совершенствования внутренних процессов, обработки естественного языка и компьютерного зрения.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект помогает искать пропавших детей в Новосибирской области.