В Новосибирске эксперты обсуждают нашумевший сериал «Переходный возраст»

В Новосибирске специалисты в области психологии и педагогики проводят обсуждения, посвященные сериалу «Переходный возраст».

Этот британский мини-сериал от Netflix, поразивший своей реалистичностью, стал настоящим хитом 2025 года. Различные экспертные площадки организуют дискуссии для его анализа.

В России наблюдается устойчивый рост популярности сериала «Переходный возраст», выпущенного Netflix. С момента премьеры в марте, он не перестает быть предметом обсуждений среди любителей кино, педагогов, психологов и родителей подростков. В центре внимания не столько игра актеров и работа оператора, хотя они и находятся на высоком уровне, сколько проблематика, поднятая в сериале. В июне в Новосибирске организована серия встреч, посвященных анализу «Переходного возраста».

Сериал рассказывает историю тринадцатилетнего подростка, совершившего убийство одноклассницы. Это не спойлер, так как «Переходный возраст» – это не детектив, сосредоточенный на поиске преступника. Главный вопрос здесь – причины, побудившие обычного мальчика из благополучной семьи к столь ужасному поступку. Поиск ответа может быть болезненным, особенно для родителей подростков, поскольку заставляет задуматься о том, что скрывается за понятиями «хороший», «благополучный», «нормальный». Участники встречи в книжном магазине «Карта мира» делились мотивами, побудившими их к обсуждению «Переходного возраста». Родители признавались, что сериал отражает их страхи, показывая, насколько неизведанным может быть мир подростков.

«Успех сериала «Переходный возраст» обусловлен его попаданием в острую социальную проблему. Специфика подросткового возраста сейчас переживается особенно остро, – отметила психоаналитик Анна Фатеева в интервью BFM-Новосибирск. – Если раньше для взаимодействия с подростками использовались простые методы: дисциплина, наказания, ограничения, например, лишение телефона, и это давало результаты, то сейчас такие подходы неэффективны. Современные подростки обладают значительной самостоятельностью и независимостью, что, с одной стороны, хорошо, но, с другой, может быть проблематичным. И, по сути, не существует универсального решения. Эта неопределенность порождает тревогу и заставляет размышлять о причинах происходящего, о том, как можно было предотвратить трагедию».

Психологи, работающие с детьми, отмечают, что смотрят «Переходный возраст» с профессиональной точки зрения. В связи с этим, обсуждения часто включают примеры из практики, результаты социологических и культурологических исследований.

«Меня поразило, что сцены насилия представлены как записи с камер наблюдения. В реальности мы видим хрупкого мальчика, которому сложно дать 13 лет, скорее 9-10. Сложно представить его способным на агрессию, – комментирует Анна Фатеева. – Это открытие, что ребенок, которого мы привыкли видеть маленьким и милым, может быть носителем агрессии и сексуальности, и совершать поступки, которые трудно принять. Нам проще это игнорировать. Кроме того, в первой серии постоянно повторяется фраза «ему всего 13». Это нежелание признавать в тринадцатилетнем подростке наличие сложных чувств и побуждений, кажется мне очень важным моментом».

Серия встреч, посвященных сериалу «Переходный возраст», продлится до конца июня.