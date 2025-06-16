Продажи кокошников в Новосибирске выросли на 350 % вместе с интересом к народному стилю

Новосибирцев охватил настоящий бум на народный гардероб — весной 2025 года спрос на кокошники вырос более чем в три раза, а традиционные костюмы и рубахи с поясами стали покупаться ощутимо чаще.

Покупатели теперь охотно ищут головные уборы с вышивкой и бахромой, средняя цена кокошника составляет около 1400 руб., а за ажурную модель с золотой вышивкой просят до 2700 руб. Общий рост продаж народных женских костюмов составил 15 %, а мужчины в традиционной одежде сделали выбор вдвое чаще, чем в прошлом году.

Активнее всего покупали рубахи с поясом в простом крестьянском стиле. Такой минималистичный элемент гардероба всё чаще выходит за пределы праздников и используется в образах на повседневку.

Эксперты отмечают, что этот всплеск обусловлен мировым трендом на этностиль наряду с интересом сибиряков к собственным корням и историческому наследию. Код идентичности в стилистике, удобстве и истории народных костюмов работает на полную.

Кто-то примеряет кокошник для семейного праздника, кто-то — хочет попробовать себя этно, а для кого-то головной убор стал способом выделиться среди однотипных образов. Модный ход, сочетающий современность с традициями, покоряет сердца и улицы Новосибирска.