Мединский заявил о провокации Киева с телами российских солдат

Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал распространяемые украинской стороной сведения о якобы переданных Россией тел российских военнослужащих, одетых в форму ВСУ, назвав это провокацией.

Мединский, возглавляющий российскую переговорную группу, выразил предположение, что Киев мог просто обнаружить тело на поле сражения и использовать этот факт для проведения информационной диверсии, сообщает РИА «Новости».

«Мы полагаем, что тело нашего солдата было найдено на поле боя, а затем украинские пропагандисты применили методы, которым их обучали», – отметил он.

В качестве «доказательства» украинская сторона предоставила военный билет устаревшего образца, что, по словам Мединского, является сомнительным, так как таких документов практически не осталось в использовании.

Мединский также сравнил методы украинской пропаганды с манипуляциями, которые использовал министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс.

Ранее Мединский заявлял, что Россия выполнила свои обязательства, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и вернула Украине 6 060 тел погибших украинских солдат и офицеров.

Следует напомнить, что Министерство обороны России передало Украине останки 6 060 военнослужащих ВСУ, погибших в зоне конфликта. Российская сторона также предложила передать еще 2 239 тел.

Ранее Сиб.фм писал о возвращении 5 военнопленных в Новосибирск.