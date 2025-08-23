В Новосибирске почтили память лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Боец с позывным Борцуля поделился с журналистом Сиб.фм воспоминаниями о последних рабочих командировках с Евгением Пригожиным.

На Гусинобродском кладбище Новосибирска 23 августа 2025 года почтили память погибшего в авиакатастрофе лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

На панихиде собралось около 25 человек — сослуживцев и товарищей. Церемония прощания прошла у мемориала, где батюшка отслужил панихиду, а бойцы возложили цветы.

Боец с позывным Борцуля поделился в беседе с журналистом Сиб.фм воспоминаниями о последних рабочих командировках с Пригожиным.

«Мы вспоминали, как он всегда говорил: "Работаем!". Эти слова стали для нас принципом — мы продолжаем делать свою работу и трудиться на благо Родины», — рассказал он.

Напомним, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате крушения частного самолета по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Авиалайнер упал в Тверской области. Погибло семеро пассажиров и трое членов экипажа. На борту самолета был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин.

Ровно за три месяца до этого он посетил Новосибирск, где провел встречу с журналистами. Это выступление стало одним из его последних публичных мероприятий.

Даже через несколько недель со дня авиакатастрофы люди не верили в гибель лидера ЧВК и создали петицию с требованием открытого расследования.

Автор документа, житель Новосибирска Анатолий Овчинников, был убеждён, что доказательств смерти нет:

«На сегодняшний день (уже после сообщения о похоронах Пригожина) в западных и российских СМИ муссируются разного рода версии о том, что Пригожин жив, скрывается в какой-либо стране или вовсе никогда не был на том самолете. Проведение объективного расследования поможет «остановить информационную атаку, развязанную Западом», — написал он.

Однако в Следственном комитете РФ официальной информации было немного: «завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз, по результатам которых личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе».

К слову, за несколько месяцев перед авиакатастрофой, в июне 2023 года произошел мятеж ЧВК «Вагнер». Поводом стало заявление Евгения Пригожина о якобы нанесенных по тыловым лагерям ЧВК ударах. Минобороны опровергло эти обвинения , назвав информационной провокацией. А уже через несколько месяцев после этого произошла трагедия, что натолкнуло некоторых граждан на прямую связь между конфликтом и катастрофой.

Однако командир «Ориона» Андрей Панфёров из Новосибирска заявил,что конфликт действительно существовал, но было много и других лиц, которые хотели гибели Пригожина.

«Конфликт с Шойгу и Герасимовым у Пригожина, безусловно, был. О том, что в деле главы ЧВК всё ложь или накаты, как сейчас говорят, это не имеет никакой почвы. Но было очень много лиц, которые хотели его убрать. Думаю, всё-таки эта была диверсия. Потому что с чего бы вдруг самолёт летел и крыло отстегнулось и он упал», — объяснил в беседе с Сиб.фм Панферов.

Похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли в Санкт-Петербурге 29 августа 2023 года. Церемония состоялась в закрытом режиме — основатель компании покоится на Пороховском кладбище.

В ноябре 2024 года на Гусинобродском кладбище Новосибирска состоялось открытие мемориала павшим бойцам ЧВК «Вагнер».

Помимо мемориала бойцам, на кладбище установили памятник создателю частной военной компании Евгению Пригожину и командиру группы Дмитрию Уткину в полный рост.

На мемориале выгравирована надпись «Первому. Девятому» (Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — прим. ред.). Под ней располагаются их жетоны с личными номерами: М-3308 и М-0209.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры главы ЧВК «Вагнер» Пригожина в Новосибирске спустя два года после гибели.