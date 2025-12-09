Новый год 2026: сколько выходных?

В 2026 году новогодние праздники обещают стать одними из самых продолжительных за последние годы.

По официальному производственному календарю, праздник 1 января 2026 года приходится на четверг, а день перед ним — 31 декабря 2025 года — также станет выходным. Это связано с переносом выходного дня с воскресенья 4 января 2026 года на среду 31 декабря 2025 года.

Таким образом, 31 декабря 2025 года граждане уже смогут отдыхать, а 30 декабря остается обычным рабочим днем — закон не обязывает сокращать его продолжительность.

Стоит учитывать, что руководители регионов могут издать свои указы и сделать 31 декабря нерабочим днем для конкретного субъекта РФ. В таком случае 30 декабря автоматически станет предпраздничным сокращенным днем. Актуальную информацию рекомендуется проверять в официальных источниках вашего региона ближе к концу 2025 года.

Благодаря удачному календарю и официальным переносам, новогодние каникулы в 2026 году будут особенно длинными:

Начало отдыха: 31 декабря 2025 года (выходной день по переносу).

Официальные праздничные дни: 1–8 января 2026 года, включая Рождество 7 января.

Дополнительные выходные: 9 января (перенос с субботы 3 января) и стандартные выходные 10–11 января.

Итого россияне смогут отдохнуть 12 дней подряд — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно.

Первый рабочий день нового года — понедельник, 12 января 2026 года. Таким образом, продолжительные новогодние каникулы завершаются и большинство граждан начнут трудовой год с полноценной пятидневной рабочей недели.