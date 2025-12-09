Производственный календарь: сколько реально будем работать в 2026 году?

В 2026 году в России предусмотрено 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней.
Такое распределение утвердил Министерство труда РФ, а постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Благодаря переносу праздничных дней новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, включая Рождество Христово.
В течение года пять раз будут длинные выходные по 3 дня:
февраль — День защитника Отечества;
март — Международный женский день;
май — дважды: Праздник Весны и Труда и День Победы;
июнь — День России.
Кроме того, в 2026 году предусмотрено четыре сокращённых рабочих дня:
30 апреля; 8 мая; 11 июня; 3 ноября.
Интересно, что в следующем году не будет рабочих суббот, что делает календарь удобным для планирования отдыха и личных дел.
Некоторые праздники совпадают с субботой и воскресеньем, поэтому предусмотрены переносы:
с субботы 3 января на пятницу 9 января;
с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря 2025 года.
Праздничные и нерабочие дни в 2026 году
31 декабря 2025 — 11 января 2026 — новогодние каникулы и Рождество;
21–23 февраля — День защитника Отечества;
7–9 марта — Международный женский день;
1–3 мая — Праздник Весны и Труда;
9–11 мая — День Победы;
12–14 июня — День России;
4 ноября — День народного единства;
31 декабря 2026 года — последний день года.