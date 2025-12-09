Производственный календарь: сколько реально будем работать в 2026 году?

В 2026 году в России предусмотрено 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней.

Такое распределение утвердил Министерство труда РФ, а постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Благодаря переносу праздничных дней новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, включая Рождество Христово.

В течение года пять раз будут длинные выходные по 3 дня:

февраль — День защитника Отечества;

март — Международный женский день;

май — дважды: Праздник Весны и Труда и День Победы;

июнь — День России.

Кроме того, в 2026 году предусмотрено четыре сокращённых рабочих дня:

30 апреля; 8 мая; 11 июня; 3 ноября.

Интересно, что в следующем году не будет рабочих суббот, что делает календарь удобным для планирования отдыха и личных дел.

Некоторые праздники совпадают с субботой и воскресеньем, поэтому предусмотрены переносы:

с субботы 3 января на пятницу 9 января;

с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря 2025 года.

Праздничные и нерабочие дни в 2026 году

31 декабря 2025 — 11 января 2026 — новогодние каникулы и Рождество;

21–23 февраля — День защитника Отечества;

7–9 марта — Международный женский день;

1–3 мая — Праздник Весны и Труда;

9–11 мая — День Победы;

12–14 июня — День России;

4 ноября — День народного единства;

31 декабря 2026 года — последний день года.