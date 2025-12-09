Зимние каникулы 2026: когда начнётся отдых?

В 2026 году россияне смогут насладиться самыми длинными новогодними каникулами за последние годы — целых 12 дней.

Предновогодняя неделя будет короткой — всего два рабочих дня. Трудиться предстоит 29 и 30 декабря, а 31 декабря объявлен официальным выходным. Отдых начнется 31 декабря 2025 года и продлится до 11 января 2026 года, включая праздничные дни и выходные.

Основные даты

Последний рабочий день: 30 декабря 2025 года (вторник)

Начало каникул: 31 декабря 2025 года (среда)

Конец каникул: 11 января 2026 года (воскресенье)

Первый рабочий день после праздников: 12 января 2026 года (понедельник)

Учебные каникулы

В 2025/2026 учебном году новогодние каникулы для всех школ также продлятся 12 дней: с 31 декабря по 11 января.

Длинные новогодние каникулы 2026 года — отличная возможность для путешествий, семейных встреч, отдыха и подготовки к новому рабочему и учебному году.