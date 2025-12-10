Что ждать от погоды на Новый год 2026 по регионам России?

Скоро Новый год — и многих россиян интересует: какая погода ожидает нас в ночь с 31 декабря на 1 января? Синоптики уже делают первые прогнозы для разных регионов страны. В целом зима обещает быть снежной и прохладной, но погодные условия будут различаться в зависимости от широты и региона.

Центральная Россия и Москва

Для жителей столицы синоптики прогнозируют традиционную зимнюю погоду: в декабре ожидаются снегопады и ночные морозы, особенно к концу месяца. К Новому году столбик термометра может опуститься до –6...–8 C, а по ночам — до –10...–12 C.

Санкт-Петербург и Северо-Запад

В Петербурге, по прогнозам, белого Нового года в этом году может не быть. Сейчас температура держится аномально тепло, и устойчивый снегопад ожидается лишь к самым последним дням декабря. Даже если снег выпадет, он может быстро растаять — шансы на классическую «зимнюю картинку» невелики.

Сибирь и Алтай

Жители Сибири, скорее всего, встретят Новый год по настоящему зимнему: снежно и морозно. На Алтае, согласно долгосрочным прогнозам, 31 декабря ожидается около –10 C, хотя в начале декабря погода может быть мягче.

Важно учитывать, что прогнозы пока предварительные — точная картина станет понятна только за 7–10 дней до праздника.