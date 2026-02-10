82.76% -1.2
вчера 16:20
общество

S7 объяснила отказ пассажирам в вылете из Толмачёво переполненностью рейсов

Фото: Сиб.фм
Авиакомпания «Сибирь» (S7) прокомментировала инцидент с отказом в посадке 28 пассажирам в аэропорту Толмачёво, следовавшим в Красноярск, Тюмень и Санкт-Петербург. Об этом перевозчик сообщил в беседе с nsk.aif.ru.

В авиакомпании пояснили, что продажа «лишних» билетов не велась. По словам представителей S7, превышение числа пассажиров на рейсах возникло из-за размещения на борту трансферных пассажиров, у которых были сорваны стыковки по объективным причинам — из-за неблагоприятных погодных условий, технических неисправностей и закрытия воздушного пространства.

В пресс-службе перевозчика отметили, что решение принималось с целью как можно быстрее отправить пассажиров, потерявших стыковочные рейсы, и минимизировать для них негативные последствия.

Между тем Новосибирская транспортная прокуратура по итогам проверки пришла к выводу, что права пассажиров были нарушены. По представлению надзорного ведомства авиакомпанию привлекли к административной ответственности за повторное нарушение требований при оказании услуг. S7 назначен штраф в размере 45 тысяч рублей.

Александра Провоторова
журналист

