вчера 22:00
общество

В Новосибирске авиакомпания S7 прокомментировала штрафы за овербукинг

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске авиакомпания S7 прокомментировала Сиб.фм штрафы за овербукинг.

В компании отметили, что увеличение числа пассажиров на рейсах часто связано с необходимостью пересадки при потере стыковки по причинам, не зависящим от авиаперевозчика: погодные условия, технические неполадки, закрытие воздушного пространства.

«Лишних билетов на данный рейс продано не было, а авиакомпания действовала из лучших побуждений, отправляя более ранних пассажиров как можно быстрее, стараясь минимизировать для них негативные последствия потери ими стыковки на их собственные рейсы», — сообщили в компании.

Напомним, что новосибирскую авиакомпанию S7 повторно привлекли к административной ответственности за овербукинг и оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Игорь Кириченко
Журналист

