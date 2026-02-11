82.76% -1.2
11.02.2026 16:22
общество

Губернатор Травников рассказал, каким видит Новосибирск через 5 лет

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев
Город продолжат развивать как современный мегаполис.

Губернатор Андрей Травников считает, что образ Новосибирска как мегаполиса уже сложился, поэтому дальнейшее его развитие в основном предполагает функциональные улучшения. Об этом он рассказал в интервью в студии BFМ-Новосибирск.

«Как любой город, мегаполис, Новосибирск высокий, Новосибирск современный, хайтековский, как говорится, с интересными архитектурными решениями, применяет современные стройматериалы. Я вижу развитие в этом направлении», — объяснил Андрей Травников.

По мнению губернатора, возвращение инструментов согласования архитектурного облика зданий должно стать стимулом для появления новых красивых и современных строений в Новосибирске, а сообщество архитекторов должно оказать поддержку.

«Основное внимание, конечно, нужно уделять улицам. В первую очередь транспортной инфраструктуре», — подытожил Андрей Травников.

По мнению вице-президента Российского союза строителей Максима Федорченко, сейчас российская строительная отрасль переживает тяжёлый период, и в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.

Александра Моисеева
Журналист

