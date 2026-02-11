КПРФ потребовала от Госдумы разъяснений о замедлении мессенджера Телеграм

КПРФ направила запрос в Госдуму с требованием получить разъяснения о причинах замедления работы мессенджера Telegram и обоснованности этого решения, сообщил депутат от партии Михаил Матвеев.

Он отметил, что партия внесла в парламент протокольное поручение в связи с «массовым недовольством людей», добавив информацию в своем телеграм-канале.

Ранее депутаты КПРФ также представили в Госдуме законопроект о моратории на блокировку и замедление работы мессенджеров и социальных сетей, который уже получил поддержку от некоторых представителей «Справедливой России».

11 февраля Роскомнадзор официально подтвердил начало блокировки Telegram. В ведомстве заявили, что:

— Telegram продолжает игнорировать требования российского законодательства: персональные данные пользователей не защищены должным образом, а эффективные механизмы борьбы с мошенничеством и использованием платформы в противоправных и террористических целях отсутствуют.

— Мессенджер, как и ряд других сервисов, не устранил выявленные нарушения, из-за которых действуют ограничения. Ведомство выражает готовность к диалогу при условии соблюдения законов РФ и уважения к интересам страны и ее граждан.

