сегодня
11 февраля, 08:22
пробки
6/10
погода
+0.5°C
курсы валют
usd 77.20 | eur 91.94
сегодня 04:30
общество

Семья погибшего в «Крокус Сити Холл» новосибирца обжалует отказ «Ингосстраха» выплатить 398 млн

Фото: Сиб.фм
Родственники погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» обжалуют решение Замоцкворецкого суда Москвы, которым отказались удовлетворить исковые притязания 98 человек на выплату 398 миллионов рублей. Суд посчитал теракт не страховым случаем, освободив «Ингосстрах» от выплаты компенсации. Это решение не устроило истцов, о чем Сиб.фм заявила жительница Новосибирска Ульяна Будько, брат которой погиб в «Крокусе».

«Консолидированная позиция истцов — с решением суда мы категорически не согласны. Из материалов дела следует, что «Крокус Сити Холл» был застрахован. Мы считаем, что имеем право на компенсацию. Апелляция или уже подана нашими юристами или это произойдет в ближайшие дни», — сказала Будько.

Ранее сыну Григория Будько выплатили 3 миллиона рублей от государства, а гуманитарная организация «Красный Крест» выплатила сестре новосибирца 300 тысяч рублей в качестве компенсации за памятник брату.

Теракт в «Крокус Сити Холле» (Красногорск) произошёл в пятницу, 22 марта 2024 года около 20:00 по московскому времени. Жертвами нападения террористов стали 149 человек.

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
