15 школ, 40 объектов и два новых санатория: о чём ещё рассказал министр строительства Богомолов на «Сибирской строительной неделе»

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов дал эксклюзивное интервью в студии BFM-Новосибирск на форуме «Сибирская строительная неделя» в Экспоцентре.

– Дмитрий Николаевич, форум получился очень крупный. На мой взгляд, народу почти столько же, сколько на «Технопроме». Идёт бурное обсуждение, эксперты анализируют состояние отрасли. Что вы можете сказать об этом?

– Я соглашусь с вашим впечатлением. Людей действительно много. Это результат нашей ежегодной, системной работы. Мы видим, что наша площадка привлекает всё больше не просто посетителей, а именно профессионалов рынка – застройщиков, подрядчиков, которые приезжают с конкретными вопросами и могут здесь найти на них ответы. Мы всегда с удовольствием приглашаем и к нам приезжают представители федеральных органов власти и других субъектов. В этом году география форума – 58 субъектов РФ и представители 9 иностранных государств. Это люди, которые интересуются нашим строительным комплексом, чтобы перенять опыт или показать свои достижения.

– С какими показателями по вводу жилья Новосибирская область подошла к форуму? Какие тенденции вы видите в отрасли?

– Тенденции понятны – идёт спад, это общероссийская ситуация. В этом нет ничего страшного, нельзя постоянно расти вверх. Последние годы мы били рекорды: в 2023-м было более 3 млн кв. метров, в 2024-м – 2,6 млн, в 2025-м мы ввели 2 млн 460 тыс. Это в любом случае очень хороший результат, перевыполнение плана от федерального центра. Нынешний год – это заслуга прежних лет, хороший задел. При этом мы видим серьёзный градопотенциал: по выданным разрешениям – это 4,5 млн кв. метров жилья. А если говорить о земельных участках, то земельный банк области позволяет построить 31 млн кв. метров. Так что ресурсы есть, механизмы есть, мы будем работать и всячески стараться поддерживать застройщиков, не снижая оборотов.

– А как именно вы стараетесь поддерживать застройщиков? Какие механизмы работают сейчас?

– В прошлом году был принят важный закон, позволяющий застройщикам в рамках налога на прибыль учесть расходы на создание социальной инфраструктуры. Сейчас ни для кого не секрет, что выдача разрешений на строительство в Новосибирской области проходит только через механизмы комплексного развития территорий (КРТ). Застройщику необходимо обеспечить каждый строящийся квадратный метр местами в детских садах и школах. И вот эта норма позволяет в будущем, если эти объекты будут переданы муниципалитету, возместить часть расходов на их строительство.

– КРТ – это большой и серьёзный тренд, к которому в отрасли относятся по-разному. Застройщикам, особенно в турбулентных условиях, не очень хочется брать на себя повышенные обязательства. С вашей точки зрения, за этим будущее?

– Однозначно. Потому что люди хотят жить в комфортных условиях: с детским садом, школой, созданной транспортной и коммунальной инфраструктурой. Всё это можно реализовать только в рамках КРТ, когда подходишь к площадке комплексно. Новосибирская область – один из немногих регионов, где есть оператор КРТ, Агентство развития жилищного строительства (РЖС), которое как раз развивает такие площадки. Сегодня у РЖС 7 площадок, наиболее активно развиваются две: «Клюквенный» и «Смарт-Сити». В микрорайоне «Клюквенный» уже практически выстроены все сети, идёт проектирование детсада, создана платформа для остановки электрички. Это и есть комплексный подход. Времена точечной застройки прошли. Она создаёт чрезмерную нагрузку на сети и социальную инфраструктуру. За комплексным развитием – будущее.

– Хотелось бы поговорить о социальных объектах. Какие есть новости по строительству?

– В этом году у нас планы, как и в прошлом, – построить не менее 40 объектов. По поручению губернатора мы участвуем во всех стройках с федеральным финансированием, чтобы ни один рубль не прошёл мимо региона. Поэтому, несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы заходим в новые проекты. Как минимум, в этом году начинаем стройки двух оздоровительных комплексов – в Довольном и в Коченево. Продолжаем возводить детские сады и школы: на ближайшую трёхлетку по плану – 15 школ в области и в городе, в разных локациях.

– А что с программой служебного жилья?

– Успешно реализуется программа строительства служебного жилья для работников бюджетной сферы, в том числе для привлечения кадров в районы. В этом году планируем построить около 14 таких домов в разных районах области. Это очень эффективная программа, запущенная по поручению губернатора. Она показала отличный эффект: когда мы строим в районе поликлинику или фельдшерский пункт, основная проблема – кадры. Строительство служебных домов её решает. За время действия программы построено уже более 100 домов. В соседних регионах таких программ, кстати, даже не существует.

