сегодня 07:20
общество

Хищения электроэнергии в Новосибирской области превысили 330 миллионов рублей

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
В 2025 году специалисты «Россетей Новосибирск» выявили 464 случая незаконного потребления электричества. Такие данные привели в пресс-службе компании.

Было проведено более 250 тысяч проверок, объём похищенной энергии превысил 54 миллиона кВт/ч на сумму свыше 330 миллионов рублей.

Компания совместно с правоохранительными органами усилила работу по привлечению нарушителей к ответственности. Объём обработанных заявлений увеличился на 10 %. Не менее действенным инструментом борьбы с хищениями признана модернизация учёта. Установлено свыше 15 тысяч новых «умных» счётчиков с автоматическим сбором и передачей данных.

Активную помощь энергетикам оказывают жители региона: за год поступило около 230 сообщений о нарушениях. Информацию можно передать по телефону доверия или через форму на сайте – конфиденциальность гарантируется.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что жителю Новосибирской области вынесли приговор по делу о хищении гранта Минсельхоза на сумму 30 миллионов рублей.

Наталья Шлюшинская
журналист

