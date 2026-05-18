Как быстро погасить кредит? Пять золотых правил закрытия долга

Жители Новосибирска всё чаще досрочно рассчитываются по кредитам, чтобы сэкономить. Но просто бросить лишние деньги на счёт недостаточно — важно знать механику. Эксперты выделяют пять ключевых правил, которые помогут гасить долги быстрее и без переплат. А также разбираемся, поможет ли новосибирцам рефинансирование.

Правило 1. Платите больше и выбирайте «сокращение срока»

Допустим, ваш ежемячный платёж — 13 000 ₽, а вы вносите 15 000 ₽. Лишние 2 000 ₽ — это частичное досрочное погашение.

У банка есть два варианта:

Сократить срок кредита — вы быстрее закроете долг и меньше переплатите.

Уменьшить ежемесячный платёж — нагрузка на кошелёк снизится, но срок останется прежним.

Совет для новосибирцев: если доход стабилен — смело сокращайте срок. Если боитесь не потянуть платежи — уменьшайте сумму взноса.

Правило 2. Не ждите последнего дня

График платежей требует, чтобы деньги были на счету к указанной дате, а не в этот день.

Лучше вносить платёж сразу после зарплаты (многие в Новосибирске получают её 10-го и 15-го числа). И всегда учитывайте задержки: при оплате через банкомат другого банка деньги могут идти до трёх дней. Пользуйтесь приложением или терминалами своего банка — так быстрее.

Правило 3. Попали в сложную ситуацию — не прячьтесь

Если вы понимаете, что не можете внести платёж (потеря работы, болезнь, форс-мажор), сразу идите в банк. В Новосибирске работают отделения всех крупных банков — от Сбера до Т-Банка.

Объясните ситуацию. Вам могут предложить:

кредитные каникулы,

реструктуризацию (изменение графика).

Скрываться невыгодно: просрочка приносит пени и портит кредитную историю.

Правило 4. Частичное досрочное погашение делайте по алгоритму

Получили премию или нашли свободные 30 000 ₽? Не просто кладите их на счёт — банк воспримет это как обычный остаток.

Пошаговая инструкция:

Уточните в банке, за сколько дней нужно подать заявление (в некоторых можно онлайн, в других — лично в офисе). Выясните, в какой день банк списывает «досрочку» (часто в день ежемесячного платежа). Положите деньги на счёт к указанной дате. Получите новый график платежей.



В Новосибирске многие банки позволяют подать заявление прямо в мобильном приложении — это экономит часы.

Правило 5. Закрыли кредит — заберите справку и верните страховку

Последний платёж — это ещё не финал. Обязательно сделайте два шага:

Закройте счёт и возьмите в банке справку об отсутствии долгов (с печатью и подписью). Верните страховку. Если договор заключён после 1 сентября 2020 года, вы имеете право вернуть часть премии за оставшиеся дни. Обратитесь в страховую компанию в течение 7 дней после финального платежа с паспортом, полисом и справкой из банка.

А стоит ли новосибирцам рефинансирование?

Рефинансирование — это новый кредит для погашения старого. Оно выгодно, если:

разница между старой и новой ставкой — от 2%,

с момента оформления прошло меньше половины срока.

Пример для понимания: взяли кредит в январе под 20%, а в августе увидели 10% — смысла нет, проценты уже выплачены. Если увидели в марте — берите.

Важно: банки обычно разрешают рефинансировать один кредит не более двух раз, с интервалом минимум год.

Главные выводы для читателей Сиб.фм

Чтобы быстро и выгодно закрыть кредит в Новосибирске:

Вносите больше — сокращайте срок. Не ждите последнего дня — платите досрочно. При проблемах — идите в банк за реструктуризацией. Для частичного погашения всегда подавайте заявление. После закрытия заберите справку и верните страховку.

Следуя этим правилам, вы сэкономите десятки тысяч рублей и закроете долги быстрее, чем планировали.