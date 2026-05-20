В Новосибирске прокуратура помогла женщине отсудить деньги, отправленные на «безопасный счёт»

Жительница Заельцовского района Новосибирска стала жертвой классической мошеннической схемы, но ей помогли вернуть потерянные средства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Началось всё с того, что женщине поочерёдно позвонили лжесотрудник оператора связи, специалист портала «Госуслуги» и представитель Центробанка. Действуя по отработанному сценарию, аферисты убедили сибирячку, что её накопления в опасности и требуют немедленного перевода на «безопасный счёт». Всего несколько касаний в мобильном приложении – и двести тысяч рублей ушли на чужую карту.

Пока следователи разыскивали телефонных мошенников, надзорное ведомство решило обратиться в суд. Установив владельца счёта, на который поступили похищенные деньги, прокурор Заельцовского района с иском в Химкинский городской суд. Закон в таких случаях непреклонен: не имеет значения, участвовал ли получатель в мошеннической схеме и как впоследствии распорядился средствами. Сам факт неосновательного обогащения обязывает его вернуть всю сумму, причём с процентами за каждый день незаконного пользования чужими деньгами.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. В пользу обманутой женщины взыскано 225 тысяч рублей, включая набежавшие проценты.