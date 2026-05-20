Коэффициенты ОСАГО хотят снизить в Новосибирской области

Территориальный коэффициент ОСАГО в Новосибирской области может быть снижен уже в мае или июне текущего года. Об этом сообщил председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко, комментируя свежие данные Центробанка РФ на заседании комитета регионального Заксобрания.

Парламентарий напомнил, что депутаты направляли обращения в Центробанк и Госдуму с просьбой пересмотреть завышенные, по их мнению, расценки. Сперва регулятор прислал формальный ответ, однако затем дважды подтвердил намерение изменить коэффициент в первом полугодии.

На заседании комитета Ильенко прокомментировал информацию об усилении в регионе мер по борьбе с мошенничеством в сфере ОСАГО, которая появилась на сайте ЦБ РФ. Результатом стало переложение об уменьшении коэффицента для жителей Новосибирска с 3,12 до 2,34. Для Бердска предусмотрено снижение с 2,48 до 1,86, для Искитима – с 2,32 до 1,74. Населённым пунктам областного подчинения коэффициент опустят с 2 до 1,5. Принять соответствующее решение Центробанк рассчитывает в текущем квартале 2026 года.

Валерий Ильенко также привёл любопытную статистику, свидетельствующую о гибкости страховщиков в рамках тарифного коридора. С декабря 2025-го по конец марта 2026 года в регионе заключили 157 тысяч годовых договоров ОСАГО. Средняя применяемая базовая ставка оказалась на 40% ниже максимального размера базовой ставки страхового тарифа. В результате 58 % полисов обошлись автомобилистам дешевле десяти тысяч рублей, а каждый шестой полис стоил менее пяти тысяч. Дороже двадцати пяти тысяч рублей заплатили лишь 5% страхователей.