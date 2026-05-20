Новосибирцам напомнили об уголовной ответственности за выращивание некоторых растений на даче

Выращивание некоторых растений и грибов на дачных участках может привести не только к штрафам, но и к уголовной ответственности. Об этом в интервью РИА Новости напомнил член Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков.

По словам юриста, в России действует перечень растений и грибов, содержащих психотропные или наркотические вещества. Их выращивание запрещено постановлением правительства РФ №934. В список входят голубой лотос, ипомея трёхцветная, мак снотворный, кактусы с мескалином, а также грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин.

Если количество таких растений не считается крупным, владельцу участка может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток. Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.

Уголовная ответственность наступает при выращивании запрещённых культур в крупном или особо крупном размере. В некоторых случаях для возбуждения уголовного дела достаточно обнаружения всего нескольких растений. Максимальное наказание может составить до восьми лет лишения свободы.