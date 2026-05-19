82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 мая, 10:25
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
20 мая, 10:25
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 20:50
общество

В Новосибирской области зафиксировали резкий скачок цен на компримированный газ

Фото: pexe
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области зафиксирован рост цен на моторное топливо. По данным Новосибирскстата, в апреле индекс потребительских цен на топливо увеличился на 0,6% по сравнению с мартом.

Наиболее существенное подорожание произошло в сегменте компримированного природного газа — метан вырос в цене на 21,1%. Такие резкие изменения происходят редко. Бензин и дизель подорожали незначительно: АИ-98 — на 0,5%, АИ-95 — на 0,4%, АИ-92 — на 0,3%, дизельное топливо — на 0,2%. Пропан-бутан, напротив, подешевел на 0,2%.

При этом Новосибирская область сохраняет самые низкие цены на метан среди регионов Сибири. В конце апреля средняя стоимость составила 30,04 рубля за литр. Средние цены на топливо в регионе: АИ-92 — 61,59 рубля, АИ-95 — 65,65 рубля, АИ-98 — 86,91 рубля, дизтопливо — 80,06 рубля, пропан-бутан — 27,51 рубля за литр.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Тимур Панкратов
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.