В Новосибирской области зафиксировали резкий скачок цен на компримированный газ

В Новосибирской области зафиксирован рост цен на моторное топливо. По данным Новосибирскстата, в апреле индекс потребительских цен на топливо увеличился на 0,6% по сравнению с мартом.

Наиболее существенное подорожание произошло в сегменте компримированного природного газа — метан вырос в цене на 21,1%. Такие резкие изменения происходят редко. Бензин и дизель подорожали незначительно: АИ-98 — на 0,5%, АИ-95 — на 0,4%, АИ-92 — на 0,3%, дизельное топливо — на 0,2%. Пропан-бутан, напротив, подешевел на 0,2%.

При этом Новосибирская область сохраняет самые низкие цены на метан среди регионов Сибири. В конце апреля средняя стоимость составила 30,04 рубля за литр. Средние цены на топливо в регионе: АИ-92 — 61,59 рубля, АИ-95 — 65,65 рубля, АИ-98 — 86,91 рубля, дизтопливо — 80,06 рубля, пропан-бутан — 27,51 рубля за литр.