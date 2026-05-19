Новосибирцев приглашают на лекцию о коренных народах региона

В рамках Года народного единства Музей Новосибирска приглашает жителей и гостей города на лекцию «Коренные народы Новосибирской области». Мероприятие состоится 20 мая в 18:30 по адресу: улица Советская, 24 (Музей космонавтики).

Научный сотрудник Константин Голодяев расскажет, какие народы населяли территорию современного региона в разные исторические эпохи, кто считается коренным населением области, а также как складывались их традиции, быт и культура.

Лекция будет интересна всем, кто хочет глубже узнать историю сибирской земли и народов, живших здесь задолго до появления современного Новосибирска.

Вход свободный. 0+.