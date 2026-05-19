82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 мая, 10:24
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
20 мая, 10:24
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 20:33
общество

Новосибирцев приглашают на лекцию о коренных народах региона

Фото: Мэрия Новосибирска / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В рамках Года народного единства Музей Новосибирска приглашает жителей и гостей города на лекцию «Коренные народы Новосибирской области». Мероприятие состоится 20 мая в 18:30 по адресу: улица Советская, 24 (Музей космонавтики).

Научный сотрудник Константин Голодяев расскажет, какие народы населяли территорию современного региона в разные исторические эпохи, кто считается коренным населением области, а также как складывались их традиции, быт и культура.

Лекция будет интересна всем, кто хочет глубже узнать историю сибирской земли и народов, живших здесь задолго до появления современного Новосибирска.

Вход свободный. 0+.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Тимур Панкратов
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.