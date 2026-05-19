82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 мая, 10:25
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
20 мая, 10:25
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 19:50
общество

В Новосибирской области колледжи готовят кадры вместе с бизнесом через отраслевые советы

Фото: t.me/TravnikovAndrey / опубликовано Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Развитие и популяризация рабочих профессий остаётся одним из приоритетов кадровой политики региона, заявил губернатор Андрей Травников. По его словам, в области создаются условия для профессионального роста специалистов и повышения престижа рабочих специальностей, в том числе в рамках нацпроекта «Кадры».

В региональном банке вакансий — более 21 тысячи предложений, из них около 12 тысяч — на рабочие профессии. Наибольший спрос — в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте. В 2025 году по программам СПО выпустились более 19,5 тыс. студентов, 76,5% из них трудоустроились.

В регионе работают 17 отраслевых советов для взаимодействия колледжей с бизнесом. Студенты проходят практику на предприятиях, решают реальные задачи в рамках проектного подхода. На базе колледжей функционируют учебно-производственные комбинаты. Также действуют профпробы, ИТ-лагерь, политехническая и агрошкола, Центры карьеры — всё это помогает закреплять молодых специалистов в регионе.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Тимур Панкратов
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.