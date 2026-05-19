В Новосибирской области колледжи готовят кадры вместе с бизнесом через отраслевые советы

Развитие и популяризация рабочих профессий остаётся одним из приоритетов кадровой политики региона, заявил губернатор Андрей Травников. По его словам, в области создаются условия для профессионального роста специалистов и повышения престижа рабочих специальностей, в том числе в рамках нацпроекта «Кадры».

В региональном банке вакансий — более 21 тысячи предложений, из них около 12 тысяч — на рабочие профессии. Наибольший спрос — в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте. В 2025 году по программам СПО выпустились более 19,5 тыс. студентов, 76,5% из них трудоустроились.

В регионе работают 17 отраслевых советов для взаимодействия колледжей с бизнесом. Студенты проходят практику на предприятиях, решают реальные задачи в рамках проектного подхода. На базе колледжей функционируют учебно-производственные комбинаты. Также действуют профпробы, ИТ-лагерь, политехническая и агрошкола, Центры карьеры — всё это помогает закреплять молодых специалистов в регионе.