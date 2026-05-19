Стали известны самые популярные предметы на ЕГЭ в Новосибирске

В Новосибирске продолжается подготовка к экзаменационной кампании 2026 года. О сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ на оперативном совещании в мэрии рассказал начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев.

В этом году единый государственный экзамен будут сдавать более 10 тысяч выпускников 11-х классов. Для получения аттестата школьникам необходимо успешно сдать два обязательных предмета — русский язык и математику. Экзамен по русскому языку назначен на 4 июня, по математике — на 8 июня.

Кроме обязательных дисциплин, выпускники выбрали предметы для поступления в вузы. Самым популярным снова стало обществознание — его выбрали 44% школьников. На втором месте информатика с результатом 29%, третьей по популярности стала физика — 20%. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня и завершится 19 июня.

ОГЭ в этом году будут сдавать около 22,5 тысячи девятиклассников. Для получения аттестата им необходимо пройти экзамены по русскому языку, математике и двум предметам по выбору.

Среди дополнительных дисциплин у девятиклассников лидирует информатика — её выбрали 48% учащихся. Далее идут обществознание — 46% и география — 42%. Реже школьники выбирали биологию, физику и английский язык.

Экзаменационная кампания для девятых классов также начнётся в начале июня.