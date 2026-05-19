Новосибирцев предупредили о мошенниках на фоне отключений горячей воды

В Новосибирске с началом сезона гидравлических испытаний активизировались мошенники. Жителям начали приходить сообщения якобы от управляющих компаний и коммунальных служб с предложением посмотреть график отключения горячей воды.

В сообщениях содержится ссылка на сайт, визуально похожий на официальный ресурс. Пользователей просят ввести данные от аккаунта Госуслуг или скачать файл. На деле такие страницы могут использоваться для кражи личной информации или установки вредоносных программ.

По словам жителей, столкнувшихся с подобными рассылками, схема рассчитана именно на майский период, когда в городе начинаются массовые отключения воды и люди активно ищут информацию о сроках работ.

В МВД отмечают, что количество подобных случаев заметно выросло. Через взломанные аккаунты злоумышленники могут оформить микрозаймы, получить доступ к персональным данным и банковской информации.

Специалисты напоминают, что настоящие сотрудники ЖКХ не запрашивают пароли, коды из СМС или данные от Госуслуг. Обычно управляющие компании публикуют информацию на стендах в подъездах или в официальных чатах домов.