Штрафы за земляные работы в Новосибирске могут вырасти в 10 раз

В Новосибирской области предложили многократно увеличить штрафы за нарушение порядка проведения земляных работ. Законопроект на заседании комитета заксобрания представил заместитель председателя горсовета Андрей Гудовский.

Сейчас штрафы незначительны: для граждан — 2–5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10–20 тыс., для юридических — 20–30 тыс. Однако нарушений много: в 2025 году в мэрию поступило более 3 тыс. жалоб, в том числе на некачественное восстановление благоустройства. Сумма штрафов за год превысила 2 млн рублей, но ущерб только на 112 объектах, который не ликвидировали в срок, составил около 117 млн рублей.

Депутаты предлагают оставить для граждан прежние суммы, для должностных лиц повысить до 25–40 тыс. рублей, а для юридических — до 150–300 тыс.

Это, по мнению авторов, повысит эффективность профилактики нарушений.