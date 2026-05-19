82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 мая, 10:24
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
20 мая, 10:24
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 20:13
общество

Штрафы за земляные работы в Новосибирске могут вырасти в 10 раз

Фото: pexels / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области предложили многократно увеличить штрафы за нарушение порядка проведения земляных работ. Законопроект на заседании комитета заксобрания представил заместитель председателя горсовета Андрей Гудовский.

Сейчас штрафы незначительны: для граждан — 2–5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10–20 тыс., для юридических — 20–30 тыс. Однако нарушений много: в 2025 году в мэрию поступило более 3 тыс. жалоб, в том числе на некачественное восстановление благоустройства. Сумма штрафов за год превысила 2 млн рублей, но ущерб только на 112 объектах, который не ликвидировали в срок, составил около 117 млн рублей.

Депутаты предлагают оставить для граждан прежние суммы, для должностных лиц повысить до 25–40 тыс. рублей, а для юридических — до 150–300 тыс.

Это, по мнению авторов, повысит эффективность профилактики нарушений.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в max

Тимур Панкратов
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.