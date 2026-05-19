вчера 19:20
общество

Врач из Томска спасла пассажира на рейсе Камрань — Новосибирск

Фото: magnific / опубликовано на Сиб.фм
На борту самолёта, следовавшего рейсом Камрань (Вьетнам) — Новосибирск, врач из Томска Асия Кимеденова спасла пассажира, которому стало резко плохо из-за критического падения артериального давления.

Инцидент произошёл 19 мая. Экипаж объявил запрос о наличии медиков на борту. Кимеденова, возвращавшаяся из отпуска с дочерью, откликнулась. Пассажир находился в тяжёлом состоянии, терял сознание. Стюардесса предложила экстренную посадку в ближайшем аэропорту Китая, но врач понимала: счёт идёт на минуты.

Она взяла бортовую аптечку и ввела необходимые препараты — сначала подкожно, затем внутривенно. Состояние мужчины быстро стабилизировалось, давление повысилось. Он пришёл в себя и дождался плановой посадки в Новосибирске, где самостоятельно покинул борт и забрал вещи.

Экипаж и пассажиры поблагодарили медика.

Тимур Панкратов
Журналист

