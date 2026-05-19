вчера 23:34
проиcшествия

Драка у бара в Новосибирске обернулась условным сроком

Фото: Прокуратура Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 36-летнему местному жителю, признанному виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что 5 июля 2025 года подсудимый возле одного из баров в ходе ссоры с ранее незнакомым посетителем нанёс ему один удар кулаком и один удар ногой по голове. Полученные телесные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Подсудимый вину не признал и заявил, что действовал в рамках самообороны. Однако в ходе судебного следствия эта позиция была полностью опровергнута. Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, частично удовлетворён гражданский иск потерпевшего — с виновного взыскано 213 тысяч рублей.

Тимур Панкратов
Журналист

