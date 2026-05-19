В Дзержинском районе Новосибирска в этом сезоне посадят более 200 деревьев

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил районным администрациям заранее информировать жителей о санитарной обрезке и сносе аварийных деревьев. В мэрии подчеркнули, что такие работы проводятся прежде всего для обеспечения безопасности горожан, поэтому необходимо подробно объяснять причины вырубки, особенно если деревья могут упасть.

Также администрации должны сообщать о планах компенсационной высадки новых деревьев в весенне-летний сезон 2026 года. Примером обновления озеленения стал проспект Дзержинского: на участке от Волочаевской до Ползунова вдоль дороги высаживают живую изгородь из 90 крупномерных деревьев. Старые тополя и яблони полностью исчерпали ресурс и представляли угрозу для пешеходов и автомобилей.

Новые насаждения помогут улучшить экологию, снизить уровень пыли. Всего в Дзержинском районе в этом сезоне планируют высадить более 200 деревьев.