Родителям новосибирских школьников расскажут о маркерах тревожности у подростков

Министерство образования Новосибирской области выстраивает системную работу по профилактике подростковой преступности и деструктивных проявлений среди несовершеннолетних. С 18 по 22 мая во всех школах региона пройдут тематические родительские собрания.

Сотрудники ФСБ и МВД расскажут взрослым о методах вербовки подростков для совершения противоправных действий, маркерах тревожности, основах кибергигиены и антитеррористической профилактике в интернете. Для учащихся 7–11 классов уже проведены единые региональные классные часы.

«В профилактическую работу обязательно должны быть включены родители. Особое внимание — выстраиванию доверительных отношений в семье и алгоритму действий при обнаружении тревожных сигналов», — прокомментировала министр образования Мария Жафярова.

На собраниях покажут документальный фильм «Точка невозврата», подготовленный движением «Защитник» при поддержке УФСБ и ГУФСИН России по Новосибирской области. В основе картины — реальные истории о выборе, ответственности и цене ошибок.

