Новосибирец вдохновился Конюховым и решил обойти регион пешком

Житель Новосибирска Андрей Казанцев решил пешком обойти всю Новосибирскую область. Протяжённость маршрута составит около 3000 километров, на путешествие он планирует потратить от полутора до двух лет, пишет Горсайт.

Идея проекта родилась после знакомства с историями исследователей, в том числе Фёдора Конюхова. Главная цель — популяризация туристических мест региона. Первый этап уже пройден через Болотнинский и Тогучинский районы. Путешественник встречался с краеведами, изучал достопримечательности и собирал информацию о необычных локациях.

Следующий этап — маршрут около 240 километров в сторону Черепановского района, часть пути пройдёт по болотам. В конце мая — начале июня Казанцев отправится в Маслянинский район, его интересуют местные сопки. Также он намерен проверить информацию о возможной самой высокой точке области — официальным рекордсменом считается гора Пихтовый Гребень (496 м), но путешественник обнаружил данные о другой сопке.