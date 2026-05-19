В Новосибирске создали первый в РФ VR-симулятор с ИИ для обучения офтальмологов

Студенты и инженеры из Новосибирска создали первый в России VR-симулятор с искусственным интеллектом и обратной тактильной связью для обучения хирургов-офтальмологов. Устройство полностью работает на отечественном ПО. Как сообщила ТАСС разработчик, студентка НГМУ Флорида Исмаилова, тренажёр способен сократить подготовку врачей с двух лет до нескольких месяцев.

Комплекс состоит из VR-очков, датчика-имитатора глаза и контроллера в виде хирургического инструмента. ИИ анализирует действия ординатора: при избыточном давлении контроллер передаёт вибрацию, а на экране отображаются последствия ошибки — например, разрыв тканей.

Ближайший аналог — немецкий тренажёр стоимостью до 300 млн рублей, он установлен только в Москве. Сибирская разработка будет стоить около 12 млн рублей. Выход устройства планируется в 2027 году, затем последуют тестирование и регистрация. В дальнейшем авторы хотят создать сценарии для нейрохирургов.

Весной проект победил в акселераторе А:СТАРТ в новосибирском Академпарке.