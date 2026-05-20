В Новосибирске стало известно, когда вернётся жара +30 градусов

В июне 2026 года в Новосибирске ожидается заметное потепление. По данным погодных сервисов, в отдельные дни температура воздуха может подняться до +30...+33 градусов.

Сервис «Яндекс Погода» прогнозирует относительно мягкое лето. В основном температура будет держаться около +23 градусов. При этом синоптики обещают много облачных и дождливых дней. Солнечная погода ожидается лишь примерно в течение девяти дней за месяц.

По данным «Метеовестей» и центра «Фобос», самая высокая температура в июне может достигнуть +28 градусов ближе к концу месяца. Самыми прохладными станут первые дни июня — днём столбики термометров могут опускаться до +11 градусов. Ночные температуры будут колебаться от +2 до +18 градусов.

Сервис RusMeteo прогнозирует первую серьёзную жару уже 14 июня. В этот день воздух может прогреться выше +30 градусов. Также синоптики предупреждают о грозах и резкой смене погоды. В течение месяца жара и осадки будут чередоваться.