В Новосибирске продают портмоне из СССР за 899 млн рублей

На одном из сайтов бесплатных объявлений в Новосибирске появилось необычное предложение. Местный житель выставил на продажу портмоне времён СССР за 899 миллионов рублей.

Согласно описанию объявления, речь идёт о новом портмоне с символикой Олимпиады 1980 года в Москве. Аксессуар выполнен в коричневом цвете и украшен декоративными элементами на лицевой стороне. Внутри предусмотрены отделения для документов и карточек.

Продавец указал, что состояние вещи — «новое с биркой». Портмоне позиционируется как коллекционный предмет советской эпохи.

Объявление было опубликовано 22 апреля и уже собрало почти 200 просмотров.