сегодня 06:00
общество

Гонорар эпатажного артиста из Новосибирска вырос до 4 млн рублей за выступление

Сегодня, 20 мая, певцу Шуре — Александру Медведеву — исполняется 50 лет.

Артист, родившийся в Новосибирске, остаётся одним из самых узнаваемых исполнителей российской эстрады и продолжает активно выступать на корпоративах и частных мероприятиях.

За последние полгода гонорар Шуры заметно вырос. Сейчас участие артиста в крупном корпоративе может обойтись заказчикам в сумму до 4 миллионов рублей. При этом стоимость стандартного концертного выступления начинается примерно от 1 миллиона рублей.

По данным организаторов мероприятий, ещё год назад гонорар певца был почти вдвое ниже и составлял до 2 миллионов рублей.

Шура получил широкую известность в конце 1990-х благодаря необычному сценическому образу, эксцентричному поведению и хитам, которые быстро стали популярными по всей стране. Несмотря на многолетнюю карьеру, артист продолжает оставаться востребованным у публики.

Игорь Кириченко
Журналист

