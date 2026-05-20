Опубликованы кадры ИИ, каким Новосибирск станет через 1000 лет

Сиб.фм опубликовал серию изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, на которых показали Новосибирск будущего — таким нейросеть увидела город через тысячу лет.

На кадрах можно увидеть футуристические версии самых известных объектов города. Искусственный интеллект переосмыслил здание НОВАТа, кампус НГУ, Четвёртый мост, мэрию Новосибирска, аэропорт Толмачёво, вокзал Новосибирск-Главный, зоопарк, аквапарк, Речной вокзал и метро.

Нейросеть изобразила здания в стиле высокотехнологичного мегаполиса с огромными стеклянными конструкциями, неоновым освещением и многоуровневой инфраструктурой. Некоторые объекты получили элементы летающего транспорта и необычные архитектурные формы.