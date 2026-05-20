В Новосибирске осуждённая на 18 лет по делу о пожаре в «Зимней вишне» просит освобождения по болезни

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило ходатайство об освобождении от наказания бывшей главы инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой. Защита просит отпустить осуждённую в связи с болезнью. Как указано в картотеке суда, судебное заседание по этому вопросу назначено на 28 мая.

Танзиля Комкова отбывает 18-летний срок в новосибирской исправительной колонии №9. Приговор ей вынес Центральный районный суд Кемерова в декабре 2021 года. Бывшую чиновницу признали виновной в получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег. Дополнительно суд назначил штраф в размере 80 миллионов рублей.

Трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта 2018 года. Из-за заблокированных дверей и сильного задымления эвакуация была затруднена. Жертвами пожара стали 60 человек, из них 37 детей.

