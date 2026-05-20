сегодня 08:36
общество

Бастрыкин затребовал доклад о группе подростков, терроризирующей новосибирцев

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Подпишитесь на Telegram-канал

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту противоправных действий подростков. Об этом сообщили в MAX-канале «Следком».

Поводом для пристального внимания главы ведомства стали публикации в соцмедиа. Согласно сообщениям, в районе заброшенного торгового центра в Новосибирске группа молодых людей систематически нападает на местных жителей и применяют насилие. Так, один из них выстрелил в сотрудника частного охранного предприятия, после чего скрылся с места преступления на автомобиле.

Региональное следственное управление уже ведёт расследование по статье «Хулиганство». Глава СК России потребовал от руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Антона Бадулина представить актуальный доклад, в котором должны быть отражены промежуточные результаты расследования, а также информация по новым доводам, озвученных в публикациях.

Наталья Шлюшинская
журналист

