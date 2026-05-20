Конфликты в школах и детсадах стали главной темой обращений к омбудсмену Новосибирской области

За прошлый год в аппарат детского омбудсмена Новосибирской области поступило 503 обращения от родителей, чьи дети столкнулись с проблемами в сфере образования. По частоте упоминания эта тема оказалась на третьем месте среди всех жалоб к уполномоченному.

Динамика тревожная: количество подобных заявлений выросло на 139 по сравнению с 2024‑м (плюс 38,2 процента), на 202 — с 2023‑м и на 214 — с 2022‑м. Эксперты связывают такой рост с двумя факторами: семьи стали требовательнее относиться к тому, как и чему учат детей, и одновременно больше доверяют институту уполномоченного как способу защиты.

Самая болезненная точка — внутришкольные и внутрисадовские конфликты. Их зафиксировали 307, это 61 процент от общего числа жалоб. На втором месте по частоте — сложности с устройством ребёнка в детский сад: такие проблемы озвучил 121 человек (24 процента).

Ещё 37 семей (7 процентов) пожаловались на нехватку мест в школах. Чаще всего речь шла о зачислении в первые классы. Отдельно обращали внимание на организацию обучения детей с ограниченными возможностями здоровья — 26 жалоб. И 12 раз родители поднимали вопрос о безопасности в школах и детсадах.

Ранее сообщалось, что в школах Новосибирска с января 2027 года появится новый обязательный предмет.