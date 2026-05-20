В Новосибирске агроном рассказал, убьют ли заморозки тлю на даче

Майские заморозки не помогут дачникам избавиться от тли и других вредителей. Об этом Сиб.фм рассказал агроном Илья Воробьёв.

По словам специалиста, многие насекомые-вредители спокойно переживают похолодание. Тля, паутинный клещ и крестоцветные блошки зимуют в почве, растительных остатках и трещинах коры. После первых тёплых дней они быстро активизируются.

При этом холод чаще наносит вред полезным насекомым. Божьи коровки и златоглазки, которые помогают бороться с тлёй, в это время ещё могут находиться в спячке.

Агроном отметил, что тля обычно прячется на нижней стороне листьев, под мульчей или остатками снега, где температура выше. Поэтому рассчитывать на мороз как на способ борьбы с вредителями не стоит.