82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 мая, 10:26
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
20 мая, 10:26
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 05:30
общество

В Новосибирске агроном рассказал, убьют ли заморозки тлю на даче

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Майские заморозки не помогут дачникам избавиться от тли и других вредителей. Об этом Сиб.фм рассказал агроном Илья Воробьёв.

По словам специалиста, многие насекомые-вредители спокойно переживают похолодание. Тля, паутинный клещ и крестоцветные блошки зимуют в почве, растительных остатках и трещинах коры. После первых тёплых дней они быстро активизируются.

При этом холод чаще наносит вред полезным насекомым. Божьи коровки и златоглазки, которые помогают бороться с тлёй, в это время ещё могут находиться в спячке.

Агроном отметил, что тля обычно прячется на нижней стороне листьев, под мульчей или остатками снега, где температура выше. Поэтому рассчитывать на мороз как на способ борьбы с вредителями не стоит.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.