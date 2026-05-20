Новосибирские депутаты одобрили штрафы за продажу бензина и краски несовершеннолетним

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению рассмотрел меры ответственности за продажу несовершеннолетним легковоспламеняющихся материалов. Инициатива направлена на ограничение доступа детей к автомобильному топливу и лакокрасочной продукции.

Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов представил поправки в областной закон об административных правонарушениях. Документ предполагает наказание за несоблюдение запрета розничной продажи несовершеннолетним бензина, дизельного топлива и лакокрасочных материалов. Протоколы о нарушениях смогут составлять должностные лица администрации губернатора и правительства области, а также сотрудники органа, уполномоченного на регулирование торговой деятельности. Рассматривать дела поручат административным комиссиям муниципальных округов, городских и сельских поселений.

В пояснительной записке к законопроекту подчёркивается, что введение административной ответственности станет серьёзным барьером для продажи опасных веществ детям. Особый акцент сделан на антитеррористической составляющей: мера призвана снизить риски вовлечения подростков в диверсионную деятельность путём изготовления горючих смесей для поджогов объектов инфраструктуры и повысить общий уровень защищённости.

Старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами Вячеслав Толстых попросил депутатов рассмотреть инициативу в двух чтениях на ближайшей сессии, учитывая её особую важность.

Председатель комитета Игорь Умербаев назвал законопроект нужным и направленным прежде всего на защиту детей. Он допустил, что определённые сложности правоприменения могут возникнуть на автозаправочных станциях, где расчёт происходит без участия кассиров либо действует система постоплаты. Однако парламентарий выразил уверенность, что современные технические средства позволят урегулировать подобные вопросы в правовом поле. Умербаев добавил, что в течение переходного периода депутаты оценят практику работы закона и при необходимости оперативно скорректируют его нормы.

Комитет рекомендовал региональному парламенту принять документ в двух чтениях.