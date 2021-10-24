Коронавирус у Локтя, трупы на ЛДС, несанкционированная немецкая выставка и фура с отказавшими тормозами — итоги выходных на Сиб.фм

Коллаж Сиб.фм

Из-за чего госпитализировали мэра Новосибирска, чьи трупы нашли на стройке новой ледовой арены, почему в лесах региона разрешили массовый отстрел животных, что совалось после столкновения грузовика с фурой и как понять свой уровень антител от COVID-19 — главные события этих выходных в обзоре Сиб.фм.

Селфи из больничной палаты

23 октября стало известно, что мэр города Анатолий Локоть госпитализирован в один из новосибирских госпиталей с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом журналистам сообщил источник в городской администрации, а 24 октября градоначальник опубликовал в своём Instagram селфи, на котором видно больничную палату. По словам мэра, он действительно заразился коронавирусной инфекцией, но переносит её легко. Анатолий Локоть считает, что отсутствие осложнений — заслуга вакцинации.

Как отметил источник в администрации города, мэра Новосибирска госпитализировали ещё 20 октября: именно поэтому была отменена традиционная онлайн-встреча, в течение которой градоначальник отвечал на вопросы журналистов.

До публикации в Instagram-аккаунте мэра его состояние отказались комментировать как его пресс-секретарь Глеб Черепанов, так и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Тяжёлое столкновение

Субботним днём на трассе у поворота на Чулым произошло столкновение, в прямом смысле стоившее много тонн. Водитель, находившийся за рулём фуры, у которой отказали тормоза, направил свою машину в грузовик. Тот находился на обочине трассы. По предварительным данным, в ДТП обошлось без пострадавших. Тем не менее, некоторые подписчики сообщества, в котором рассказали об аварии, считают, что этого столкновения можно было избежать при должном профессионализме.

Скандал по-немецки

Недавно на площадке перед кинотеатром «Победа» установили стенды, посвящённые истории падения Берлинской стены. Её организовали представители консульства Германии и Немецкий федеральный фонд исследования диктатуры при содействии немецких газет Die Welt и Bild. Чиновники выставку также согласовали, но это не спасло её от демонтажа на этих выходных.

Известно, что некоторых жителей города и общественников возмутил посыл, заложенный в выставке: они утверждают, что в нём — открытые упрёки в адрес СССР.

Как пояснила вице-мэр Анна Терешкова, с органами власти Новосибирска эти стенды согласованы не были. «Учитывая данную ситуацию, департамент культуры, спорта и молодёжной политики договорился с руководством Центра «Победа» об обязательном согласовании с городом не только культурно-массовых мероприятий, но и выставочных проектов независимо от принадлежности территории их размещения», — сообщила Терешкова на своей личной странице в Facebook.

Два тела на одной арене

Утром воскресенья стало известно, что на стройплощадке новой ледовой арены нашли тело мёртвого мужчины. Об этом Сиб.фм сообщил очевидец, после чего факт обнаружения трупа подтвердили и в Следственном комитете. По сообщению следователей, на теле погибшего мужчины нет признаков насильственной смерти. Очевидец же утверждает, что на трупе всё же были заметны побои.

Следственный отдел по Кировскому району начал доследственную проверку, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего.

Тем временем в соцсетях ЛДС уже окрестили «проклятым»: труп мужчины стал уже вторым за эту неделю. 21 октября там обнаружили погибшего мужчину примерно 40 лет. Его личность пока неизвестна, а смерть наступила в результате несчастного случая: он упал в ров и зацепился ногой за арматуру.

Отмашка на отстрел

На этих выходных стало известно о новом приказе, подписанном министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Документ «О регулировании численности охотничьих ресурсов» разрешает отстрелить 34 лисицы и барсуков. Животные стали переносчиками болезней, которые угрожают здоровью граждан и хозяйства. Одна из главных опасностей — распространение трихинеллеза, который вызывают паразиты.

Массовый отстрел 18 лисиц, 11 барсуков, двух енотовидных собак и двух лесных куриц должен пройти в Доволенском районе Новосибирской области до конца октября 2022 года.

Универсальный счётчик для коронавируса

Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов объяснил, как людям, далёким от медицины, разобраться в результатах теста на антитела и определить уровень защищённости организма от заражения COVID-19.

Учёный рассказал об универсальных единицах для измерения количественного уровня антител — BAU/ml.

Если уровень BAU/ml выше 140 — иммунитет способен защитить человека от тяжёлой формы заболевания, если речь о повторном заражении первоначальной «уханьской» разновидностью вируса.

При BAU/ml от 140 до 1 700 вероятность защиты при заражении «уханьским» штаммов — 89%.

BAU/ml выше 2 200 свидетельствует о защите и от заражения вариантом «Дельта».

Если же уровень BAU/ml ниже 140 единиц, необходимо пройти ревакцинацию.

Учёный подчёркивает, что эти данные предварительны, но тем не менее позволяют сориентироваться в степени защищённости своего организма.