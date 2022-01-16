Взрыв цистерны с бензином в Новосибирске, авария с пассажирским автобусом и сугроб-убийца: итоги выходных на Сиб.фм

МЧС России по Новосибирской области

Главные события прошедших выходных по версии Сиб.фм.

Взрыв цистерны с бензином в Октябрьском районе, погибшие и спасшиеся в пожарах люди и несколько смертельных ДТП – главные события Новосибирска 15-16 января собрал Сиб.фм.

«Бензин повсюду, огонь грозит перекинуться на соседние здания»

Днем в воскресенье, 16 января, в Октябрьском районе взорвалась цистерна с бензином. Горючая жидкость разлилась из поврежденной емкости, огонь охватил территорию в 100 квадратных метров и грозил перекинуться на соседние здания. Однако сотрудники МЧС России по Новосибирской области оперативно ликвидировали горение, обошлось без пострадавших.

Смертельное столкновение «Джипа» с сугробом

Утром 15 января в Советском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Водитель Jeep не справился с управлением и налетел на снежный вал у дома № 40 на Бердском шоссе. В результате автомобиль опрокинулся и мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

ДТП с автобусом

Утром 16 января в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автобус №18 и легковой автомобиль Honda CR-V. Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм, двух пассажирок автобуса госпитализировали в медицинское учреждение.

Поджог из ревности

Под Новосибирском мужчина поджег дом, в котором находилась бывшая жена и ее знакомые. Попытка убийства из ревности не удалась – женщин и ее знакомые вовремя проснулись и сумели выскочить из окна. В отношении предполагаемого преступника возбудили уголовное дело.

Погибшие в пожаре

В одном из частных домов города Бердска Новосибирской области произошел пожар в субботу, 15 января. В отличие от предыдущего происшествия, здесь все закончилось трагически. Двое мужчин 1949 и 1973 годов рождения, которые находились в доме, не сумели выбраться из горящего здания и погибли. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.