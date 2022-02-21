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общество

Вирусолог Нетёсов раскритиковал отмену QR-кодов в Новосибирске

Фото Вирусолог Нетёсов раскритиковал отмену QR-кодов в Новосибирске
Фото Вирусолог Нетёсов раскритиковал отмену QR-кодов в Новосибирске

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Вирусолог Сергей Нетесов раскритиковал предложение отменить QR-коды в Новосибирской области.

Власти Новосибирской области предложили отменить QR-коды в регионе. Вирусолог Сергей Нетесов объяснил, почему пока рано принимать такое решение.

Власти региона предложили отменить QR-коды уже в марте. Окончательное решение будет принято после рассмотрения этого вопроса Роспотребнадзором. Тем временем эксперты уверены, что отменять QR-коды в регионе пока рано.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН и вирусолог Сергей Нетесов раскритиковал решение новосибирских властей отменить пропускной режим с использованием QR-кодов в парикмахерских, салонах красоты и отелях. Нетесов отметил, что в салонах красоты сотрудники и клиенты сидят рядом – это может спровоцировать передачу инфекции.

Ученый предложил сначала ввести QR-коды для переболевших людей и пациентов с высоким титром антител. Это поможет оценить вероятный процент коллективного иммунитета, отметил ученый в беседе с АиФ-Новосибирск. Сейчас невозможно сказать, сколько процентов населения обладают высоким уровнем антител, который может защитить от заражения COVID-19.

Сегодня школьники в Новосибирской области вернулись к очному обучению.

До этого министр здравоохранения региона Константин Хальзов объявил о спаде пятой волны коронавируса.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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