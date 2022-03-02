> Не грузятся сайты: как с помощью VPN обойти блокировку в интернете - sib.fm
Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Не грузятся сайты: как с помощью VPN обойти блокировку в интернете

Фото Не грузятся сайты: как с помощью VPN обойти блокировку в интернете
Фото Не грузятся сайты: как с помощью VPN обойти блокировку в интернете

Фото: pixabay.com

Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. В связи с этим многие граждане могут лишиться доступа к различным сайтам, в том числе социальным сетям в условиях ограничений. Как с помощью VPN можно посещать сайты и обойти блокировку – расскажет Сиб.фм.

Как обойти блокировку сайтов

Фото Не грузятся сайты: как с помощью VPN обойти блокировку в интернете 2

Одни из проверенных способов является приложение сайта, который пытаются закрыть. Заблокировать приложение намного сложнее, чем сайт, особенно, если в нем уже разработаны механизмы обхода блокировок.

Обычно загрузочный файл приложения есть в Интернете, его можно найти при помощи поисковика. После установки вы сможете получать информацию даже при заблокированном сайте.

Установка VPN

Фото Не грузятся сайты: как с помощью VPN обойти блокировку в интернете 3

VPN считается универсальным средством борьбы с блокированием сайтов. Им пользуются по всему миру, что получить доступ к определенным ресурсам.

Что такое VPN

Фото Не грузятся сайты: как с помощью VPN обойти блокировку в интернете 4

VPN — это виртуальная частная сеть. Иначе говоря, это безопасное зашифрованное подключение пользователя к сети, при помощи которого можно обходить локальные ограничения и сохранять конфиденциальность.

Власти научились бороться и с этим — при необходимости они блокируют VPN-провайдера. Но пользователю ничего не мешает найти нового.

Как настроить VPN бесплатно

Фото Не грузятся сайты: как с помощью VPN обойти блокировку в интернете 5

Существует несколько бесплатных программ, которые позволят настроить VPN-подключение. У них примерно одинаковый принцип работы, но есть различия в интерфейсе и количестве сетей.

Рассмотрим на примере работы программы Windscribe:

  • Скачиваем с официального сайта программу.
  • Устанавливаем на компьютер и соглашаемся с предложенными пунктами.
  • Создаем новый аккаунт и заходим в программу.
  • На указанную почту придет письмо, в котором нужно подтвердить регистрацию.
  • После входа в программу нужно запустить режим VPN-соединения.
  • Далее откроется окно «Настройка сетевого размещения», где нужно выбрать «Домашнюю сеть».
  • После этого выбираем любую страну, и можно пользоваться.

В частности, у бесплатных программ ограничен функционал, иногда есть ограничения по трафику или локациям. Таких проблем не возникнет, если за деньги приобрести полную версию.

Расширение для браузера

Фото Не грузятся сайты: как с помощью VPN обойти блокировку в интернете 6

Существует несколько расширений, разработанных специально для того, чтобы попадать на сайты, которые заблокированы. Одно из них называется «Обход блокировок рунета».

Либо можно воспользоваться программой Censor Tracker. Они бесплатны для пользователей и легко устанавливаются.

Tor-браузер для доступа к запрещенным сайтам

Фото Не грузятся сайты: как с помощью VPN обойти блокировку в интернете 7

В Интернете достаточно просто найти и также легко скачать Tor-браузер, который даст свободу в виртуальном пространстве. Власти России в 2021 году объявили войну этой анонимной распределенной сети. Но пользователи нашли способ обходить блокировку при помощи так называемых мостов. Их список можно получить в настройках браузера или на портале самого проекта.

Пользователь получит несколько строк кода, которые нужно ввести в настройках браузера. После этого доступ к анонимной сети будет открыт.

Альтернативные источники информации

Фото Не грузятся сайты: как с помощью VPN обойти блокировку в интернете 8

Почти все СМИ и другие информационные порталы имеют несколько платформ, с которых доносят для людей информацию. Например, это может быть сайт, а дополнительными его площадками — «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram, Telegram и т. д.

Часть из них может показаться не очень удобными, но в случае блокировки всегда можно будет получать полезную информацию. Существует и электронная рассылка, когда на почту приходят письма с новостями.

Сайты-анонимайзеры

Фото Не грузятся сайты: как с помощью VPN обойти блокировку в интернете 9

Еще одним верным способом являются сайты-анонимайзеры, которые перенаправляют трафик на тысячи прокси-серверов, что позволяет скрыть IP пользователя. Потребуется только скопировать адрес нужного сайта и вставить в соответствующее поле. После этого откроется отдельное окно с необходимым порталом.

Браузер со встроенным VPN

Фото Не грузятся сайты: как с помощью VPN обойти блокировку в интернете 10

Есть браузеры, в которых изначально есть VPN. Поэтому ничего не придется устанавливать дополнительно, нужно только выбрать опцию в настройках. Самым популярным из таких браузеров является Opera. Можно пользоваться сразу двумя: одним для посещения обычных сайтов, вторым — для заблокированных.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что психолог объяснила, как избавиться от интернет-зависимости. ВТБ предупреждает о росте числа фейковых подписок в интернете, а также раскрыт лучший «рецепт» цифрового детокса для уставших от Instagram и TikTok.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
интернет
приложения
сайт
блокировка
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

34683
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
30498
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
28038
Военная спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 1 марта
23422
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
21195
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
19448
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
16846
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ