Не грузятся сайты: как с помощью VPN обойти блокировку в интернете - sib.fm

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Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. В связи с этим многие граждане могут лишиться доступа к различным сайтам, в том числе социальным сетям в условиях ограничений. Как с помощью VPN можно посещать сайты и обойти блокировку – расскажет Сиб.фм.

Как обойти блокировку сайтов

Одни из проверенных способов является приложение сайта, который пытаются закрыть. Заблокировать приложение намного сложнее, чем сайт, особенно, если в нем уже разработаны механизмы обхода блокировок.

Обычно загрузочный файл приложения есть в Интернете, его можно найти при помощи поисковика. После установки вы сможете получать информацию даже при заблокированном сайте.

Установка VPN

VPN считается универсальным средством борьбы с блокированием сайтов. Им пользуются по всему миру, что получить доступ к определенным ресурсам.

Что такое VPN

VPN — это виртуальная частная сеть. Иначе говоря, это безопасное зашифрованное подключение пользователя к сети, при помощи которого можно обходить локальные ограничения и сохранять конфиденциальность.

Власти научились бороться и с этим — при необходимости они блокируют VPN-провайдера. Но пользователю ничего не мешает найти нового.

Как настроить VPN бесплатно

Существует несколько бесплатных программ, которые позволят настроить VPN-подключение. У них примерно одинаковый принцип работы, но есть различия в интерфейсе и количестве сетей.

Рассмотрим на примере работы программы Windscribe:

Скачиваем с официального сайта программу.

Устанавливаем на компьютер и соглашаемся с предложенными пунктами.

Создаем новый аккаунт и заходим в программу.

На указанную почту придет письмо, в котором нужно подтвердить регистрацию.

После входа в программу нужно запустить режим VPN-соединения.

Далее откроется окно «Настройка сетевого размещения», где нужно выбрать «Домашнюю сеть».

После этого выбираем любую страну, и можно пользоваться.

В частности, у бесплатных программ ограничен функционал, иногда есть ограничения по трафику или локациям. Таких проблем не возникнет, если за деньги приобрести полную версию.

Расширение для браузера

Существует несколько расширений, разработанных специально для того, чтобы попадать на сайты, которые заблокированы. Одно из них называется «Обход блокировок рунета».

Либо можно воспользоваться программой Censor Tracker. Они бесплатны для пользователей и легко устанавливаются.

Tor-браузер для доступа к запрещенным сайтам

В Интернете достаточно просто найти и также легко скачать Tor-браузер, который даст свободу в виртуальном пространстве. Власти России в 2021 году объявили войну этой анонимной распределенной сети. Но пользователи нашли способ обходить блокировку при помощи так называемых мостов. Их список можно получить в настройках браузера или на портале самого проекта.

Пользователь получит несколько строк кода, которые нужно ввести в настройках браузера. После этого доступ к анонимной сети будет открыт.

Альтернативные источники информации

Почти все СМИ и другие информационные порталы имеют несколько платформ, с которых доносят для людей информацию. Например, это может быть сайт, а дополнительными его площадками — «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram, Telegram и т. д.

Часть из них может показаться не очень удобными, но в случае блокировки всегда можно будет получать полезную информацию. Существует и электронная рассылка, когда на почту приходят письма с новостями.

Сайты-анонимайзеры

Еще одним верным способом являются сайты-анонимайзеры, которые перенаправляют трафик на тысячи прокси-серверов, что позволяет скрыть IP пользователя. Потребуется только скопировать адрес нужного сайта и вставить в соответствующее поле. После этого откроется отдельное окно с необходимым порталом.

Браузер со встроенным VPN

Есть браузеры, в которых изначально есть VPN. Поэтому ничего не придется устанавливать дополнительно, нужно только выбрать опцию в настройках. Самым популярным из таких браузеров является Opera. Можно пользоваться сразу двумя: одним для посещения обычных сайтов, вторым — для заблокированных.

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