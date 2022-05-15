Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм

Коллаж Сиб.фм

Как в Новосибирске проходит фестиваль тюльпанов, кто победил в соревновании по украшению надгробий, какие улицы будут перекрыты до осени, и почему в одном из городских пожаров погиб 4-летний ребёнок — главные события этих выходных в еженедельном обзоре Сиб.фм.

Выходные 14 и 15 мая выдались не только по-летнему солнечными, но и насыщенными.

В субботу, 14 мая, в Новосибирске стартовал фестиваль тюльпанов. В этом году на Михайловской набережной высадили 60 тысяч ярких бутонов. Клумбы с цветами оформили в формате «подковы»: как пояснила вице-мэр города Анна Терешкова, таким образом жителям и гостям города будет удобнее сделать красочные фото.

В этот же день в Новосибирске прошло первое в России состязание по украшению надгробий. Конкурс «Благоустройство мест захоронения» состоялся в рамках форума «Некрополь − Сибирь 2022», на который собрались представители ритуальных компаний из разных регионов России. Во время соревнования команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за час оформить место захоронения с помощью плиты, цветов и других декоративных элементов. Признание жюри и 20 тысяч рублей получили участники-омичи.

Также 14 мая на телеканале «Пятница» показали серию проекта «Четыре свадьбы», победительницей в которой стала 18-летняя невеста из Новосибирска. Анастасия — мастер-лэшмейкер, которая выходила замуж за 24-летнего риэлтора Влада. Молодожёны потратили на торжество любви в стиле лофт 300 тысяч рублей, а приз программы они решили потратить на морской круиз.

На следующий день, в воскресенье, в городе открыл летний сезон новосибирский зоопарк. Старт ему традиционно даёт День медведя — так произошло и в этом году.

Горожане смогли насладиться праздничной программой, полюбоваться и сфотографироваться с гигантскими медведями, а также попробовать мишкину кашу и чай из дровяного самовара на полевой кухне. Также в честь праздника прошло показательное кормление главных героев праздника и любимцев посетителей — белых медведей Кая и Герды‍.

Также 15 мая стало известно о перекрытии до 30 сентября проезжей части улицы Николая Островского. В связи с этим в городе перестроили некоторые маршруты общественного транспорта. О том, как организовано новое движение до осени, Сиб.фм писал здесь.

Но это воскресенье принесло не только радостные события.

Днём в Кировском районе вспыхнул один из частных домов на Южно-Чемском жилмассиве. К моменту прибытия спасателей пламя охватило и здание, и надворные постройки.

Во время тушения там обнаружили тело 4-летнего ребёнка. Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, очаг возгорания обнаружили в ванной комнате; причиной возникновения огня мог стать сбой в работе электрического водонагревателя.