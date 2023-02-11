Взрыв газа на Линейной, открытие нового терминала Толмачёво и рождение белых медвежат в Новосибирске - итоги недели на Сиб.фм

Фото: Густаво Зырянова; Фото со страницы Дмитрия Савельева в "ВК"; Фото: Анна Терешкова/ВК; Фото: АСТ-54; Коллаж Сиб.фм
Что удивило, заинтересовало и впечатлило жителей Новосибирска с 6 по 10 февраля — в итогах недели на Сиб.фм.
Батальон «Вега» приступил к выполнению своих задач на СВО
По словам председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива, с руководством «Веги» поддерживается постоянная связь.
«В разговоре, состоявшемся в минувшие выходные, командир отряда специального назначения Андрей Панфёров сообщил, что подразделение приступило к выполнению поставленных задач.
Формирование батальона «Вега» началось в сентябре 2022 года. В него вошли более 400 человек из Новосибирской области и других регионов страны.
В составе элитного батальона "Вега" на спецоперацию отправились депутаты Заксобрания Андрей Панфёров и Сергей Конько, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев и вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко.
Медведица Герда из Новосибирского зоопарка родила детенышей
В Новосибирском зоопарке им. Шило у белой медведицы Герды родились два детёныша. Радостной новостью поделилась вице-мэр Анна Терешкова в своём телеграм-канале.
«Ура! У нашей Герды родились два детеныша! Прекрасный подарок новосибирцам в юбилейный год! Новосибирский зоопарк самый лучший! В нем работают самые профессиональные сотрудники!», — написала Терешкова.
Ранее посетители зоопарка предполагали, что у Герды могли родиться медвежата. К такому выводу сибиряки пришли, так как вольер белых медведей оградили сигнальной лентой и перестали чистить снег.
В Новосибирском зоопарке Герда уже дважды становилась мамой. В декабре 2011 года на свет появилась девочка, которую назвали Шилка. В 2015 году родился ее младший брат Ростик.
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
Авария с «Горожанином» произошла на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова. Лобовое стекло троллейбуса треснуло в результате столкновения.
Новые троллейбусы «Горожанин» запустили на маршрут №36 «Железнодорожный вокзал-улица Лазурная» 1 февраля.
Главное принципиальное отличие новых троллейбусов – они могут проехать некоторое расстояние на автономном ходу.
Мэр Новосибирска отозвал решение на вырубку деревьев в Нижней Ельцовке
Анатолий Локоть отозвал разрешение на вырубку деревьев на территории бывшего пионерского лагеря «Юный медик» в Нижней Ельцовке.
Прокурор города Роман Сиван во вторник, 7 февраля, внес представление в мэрию города Новосибирска об устранении нарушений природоохранного законодательства в части содержания лесных насаждений.
По мнению новосибирцев, представленная в документе схема не учитывает интересы граждан, живущих на территории Нижней Ельцовки, в том числе в её «зелёной зоне»: люди указывают, что проект застройки подразумевает масштабную вырубку лесного массива, а вместе с этим — уничтожение занесённой в Красную книгу флоры и фауны.
В Новосибирске открыли новый терминал аэропорта Толмачёво
В четверг, 9 февраля, в Новосибирске был торжественно открыт новый терминал аэропорта Толмачево. Объект отличается особым дизайнерским решением — его высота соответствует 11-этажному дому.
Терминал оборудован 54 стойками для регистрации. Также имеется эскалатор, ведущий на второй этаж. Оттуда открывается вид на гостиницу.
Владимир Путин открыл новый терминал Толмачёво в ходе телемоста, в котором принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Запуск объекта приурочили к 100-летию Российской авиации.
Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
В четверг, 9 февраля, жителей дома №39 на улице Линейной в Новосибирске разбудил мощный взрыв газа.
В результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, по последним данным, 13 человек скончались, более 20 пострадали.
10 февраля в Новосибирской области объявлен днем траура по погибшим.
К месту разрушенного дома несут цветы и игрушки.
Слова поддержки семьям погибших и пострадавших выразил президент России Владимир Путин: «Я и все, кто здесь сегодня собрался, выражаем искренние слова соболезнования семьям пострадавших и поддерживаем всех, кто в этом нуждается», — отметил глава государства.
Власти оказывают всю необходимую помощь семьям пострадавших.
10 февраля с 10.00 до 18.00 в школе № 85 проходила комплексная консультация для пострадавших при частичном обрушении дома.
Семьи жертв ЧП получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей, остальные пострадавшие могут рассчитывать на выплаты до 400 тысяч рублей.
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