Взрыв газа на Линейной, открытие нового терминала Толмачёво и рождение белых медвежат в Новосибирске - итоги недели на Сиб.фм

Фото: Густаво Зырянова; Фото со страницы Дмитрия Савельева в "ВК"; Фото: Анна Терешкова/ВК; Фото: АСТ-54; Коллаж Сиб.фм

Что удивило, заинтересовало и впечатлило жителей Новосибирска с 6 по 10 февраля — в итогах недели на Сиб.фм.

Батальон «Вега» приступил к выполнению своих задач на СВО

По словам председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива, с руководством «Веги» поддерживается постоянная связь.

«В разговоре, состоявшемся в минувшие выходные, командир отряда специального назначения Андрей Панфёров сообщил, что подразделение приступило к выполнению поставленных задач.

Формирование батальона «Вега» началось в сентябре 2022 года. В него вошли более 400 человек из Новосибирской области и других регионов страны.

В составе элитного батальона "Вега" на спецоперацию отправились депутаты Заксобрания Андрей Панфёров и Сергей Конько, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев и вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко.

Медведица Герда из Новосибирского зоопарка родила детенышей

В Новосибирском зоопарке им. Шило у белой медведицы Герды родились два детёныша. Радостной новостью поделилась вице-мэр Анна Терешкова в своём телеграм-канале.

«Ура! У нашей Герды родились два детеныша! Прекрасный подарок новосибирцам в юбилейный год! Новосибирский зоопарк самый лучший! В нем работают самые профессиональные сотрудники!», — написала Терешкова.

Ранее посетители зоопарка предполагали, что у Герды могли родиться медвежата. К такому выводу сибиряки пришли, так как вольер белых медведей оградили сигнальной лентой и перестали чистить снег.

В Новосибирском зоопарке Герда уже дважды становилась мамой. В декабре 2011 года на свет появилась девочка, которую назвали Шилка. В 2015 году родился ее младший брат Ростик.

В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»

Авария с «Горожанином» произошла на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова. Лобовое стекло троллейбуса треснуло в результате столкновения.

Новые троллейбусы «Горожанин» запустили на маршрут №36 «Железнодорожный вокзал-улица Лазурная» 1 февраля.

Главное принципиальное отличие новых троллейбусов – они могут проехать некоторое расстояние на автономном ходу.

Мэр Новосибирска отозвал решение на вырубку деревьев в Нижней Ельцовке

Анатолий Локоть отозвал разрешение на вырубку деревьев на территории бывшего пионерского лагеря «Юный медик» в Нижней Ельцовке.

Прокурор города Роман Сиван во вторник, 7 февраля, внес представление в мэрию города Новосибирска об устранении нарушений природоохранного законодательства в части содержания лесных насаждений.

По мнению новосибирцев, представленная в документе схема не учитывает интересы граждан, живущих на территории Нижней Ельцовки, в том числе в её «зелёной зоне»: люди указывают, что проект застройки подразумевает масштабную вырубку лесного массива, а вместе с этим — уничтожение занесённой в Красную книгу флоры и фауны.

В Новосибирске открыли новый терминал аэропорта Толмачёво

В четверг, 9 февраля, в Новосибирске был торжественно открыт новый терминал аэропорта Толмачево. Объект отличается особым дизайнерским решением — его высота соответствует 11-этажному дому.

Терминал оборудован 54 стойками для регистрации. Также имеется эскалатор, ведущий на второй этаж. Оттуда открывается вид на гостиницу.

Владимир Путин открыл новый терминал Толмачёво в ходе телемоста, в котором принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Запуск объекта приурочили к 100-летию Российской авиации.

Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске

В четверг, 9 февраля, жителей дома №39 на улице Линейной в Новосибирске разбудил мощный взрыв газа.

В результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, по последним данным, 13 человек скончались, более 20 пострадали.

10 февраля в Новосибирской области объявлен днем траура по погибшим.

К месту разрушенного дома несут цветы и игрушки.

Слова поддержки семьям погибших и пострадавших выразил президент России Владимир Путин: «Я и все, кто здесь сегодня собрался, выражаем искренние слова соболезнования семьям пострадавших и поддерживаем всех, кто в этом нуждается», — отметил глава государства.

Власти оказывают всю необходимую помощь семьям пострадавших.

10 февраля с 10.00 до 18.00 в школе № 85 проходила комплексная консультация для пострадавших при частичном обрушении дома.

Семьи жертв ЧП получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей, остальные пострадавшие могут рассчитывать на выплаты до 400 тысяч рублей.